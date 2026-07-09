La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 9 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este jueves 9 de julio de 2026
Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, da cuenta de las acciones que se siguen a lo largo del año y en especial, durante la temporada de lluvia, para salvaguardar a la población.
Precisa que la comunicación con el SMN es primordial para que las diversas entidades estén enteradas de los procesos meteorológicos por los que cruza el país. Luego, con esta información se monitorean niveles de presas, condiciones de refugios y la evolución de las lluvias y ciclones, de manera particular en los 17 estados costeros.
El funcionario explica cómo podría comportarse el fenómeno en los próximos meses:
Informa que según los últimos registros se podría estar rebasando la línea “de un fenómeno del Niño de fuerte a muy fuerte, con un 62% de probabilidades”.
Fabián Vázquez Romaña, del Servicio Metereológico Nacional explica lo que es el fenómeno del Niño “Es una interacción entre la atmósfera y el océano que se presenta cada siete año, hay varias categorías, moderado, fuerte y muy fuerte y se da cuando las temperaturas de las aguas son altas”.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se abarcarán dos temas:
1. El fenómeno de “El Niño”
2. Sobre las medidas que se plantean para defender la vida de los mexicanos en el extranjero
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