La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de julio de 2026

Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, da cuenta de las acciones que se siguen a lo largo del año y en especial, durante la temporada de lluvia, para salvaguardar a la población.

Precisa que la comunicación con el SMN es primordial para que las diversas entidades estén enteradas de los procesos meteorológicos por los que cruza el país. Luego, con esta información se monitorean niveles de presas, condiciones de refugios y la evolución de las lluvias y ciclones, de manera particular en los 17 estados costeros.