A las nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 9 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy:

✔️ Mayo Zambada: ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responde a la presidenta Claudia Sheinbaum y defiende que Estados Unidos no violó la soberanía durante captura del líder del Cártel de Sinaloa

✔️ Cártel Jalisco Nueva Generación: Estados Unidos identifica al hijastro de “El Mencho” como el nuevo líder del CJNG y ofrece una recompensa millonaria

✔️ Víctor Rodríguez Padilla: dictan prisión preventiva al exdirector de Pemex acusado de violencia familiar y violencia vicaria

✔️ Mundial 2026 no genera la derrama económica esperada; comerciantes y prestadores de servicios reportan bajas ventas

✔️ Lluvias intensas mantienen la alerta por posibles inundaciones y deslaves en varios estados del país

✔️ Rafa Márquez inicia oficialmente la era como director técnico de la Selección Mexicana

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