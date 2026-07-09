Las de hoy | 9 de julio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 9 de julio de 2026

El Universal: Gobierno y Fiscalía avientan caballería contra Ken Salazar

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, afirmó que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habría incumplido el derecho internacional si se confirma la participación del Buró Federal de Investigaciones en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Reforma: Exime FGR a Rocha y ahora acusa a Estados Unidos

La Fiscalía General de la República señaló que no existen pruebas que acrediten presuntos vínculos del exgobernador Rubén Rocha Moya con el narcotráfico y cuestionó los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.

Excélsior: Indagatoria sobre caso Zambada fue obstruida

La consejera jurídica Ernestina Godoy informó que, durante las investigaciones sobre el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, las autoridades mexicanas no pudieron realizar peritajes completos, tomar fotografías de indicios ni acceder a información que consideraban relevante para la indagatoria.

Milenio Diario: “Sólo la inmunidad” salva a Ken Salazar de mentiras y violaciones: FGR

La Fiscalía General de la República afirmó que la inmunidad diplomática protege a Ken Salazar ante presuntas irregularidades relacionadas con el caso Zambada. El exembajador respondió que la operación no involucró recursos bajo su responsabilidad y sostuvo que su versión de los hechos está plasmada en su libro.

La Jornada: Pruebas de que FBI entró a secuestrar a El Mayo Zambada

La Fiscalía General de la República informó que investiga presuntas violaciones al derecho mexicano e internacional, al señalar que existen elementos sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El Financiero: Crece empleo formal 2% anual en junio; alza no vista en 2 años

El número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ascendió a 22 millones 780 mil en junio, el nivel más alto registrado para un sexto mes del año y un crecimiento anual de 2%.

El Economista: Empleo formal se recupera en junio: se crearon 61 mil 023 nuevos puestos

Durante junio se generaron 61 mil 023 empleos formales, el mejor resultado para ese mes desde 2021, de acuerdo con las cifras del mercado laboral

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