Si no quedaste en el Examen de Control de la UNAM, puedes acceder a uno de sus 2 mil lugares disponibles

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Foto: Cuartoscuro/Getty

Este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecera nuevas oportunidades para que sus aspirantes no seleccionados en el Examen de Control Presencial puedan estudiar en alguna de sus licenciaturas.

Con esto, alguno de los 16 mil 543 aspirantes que no lograron entrar en su primera opción podrán ocupar alguno de los 2 mil 024 lugares en 66 programas de licenciatura, de las cuatro áreas de conocimiento.

#BoletínUNAM La UNAM abre más de 2,000 lugares de licenciatura para aspirantes no seleccionados > https://t.co/ipPjZZ1K5y pic.twitter.com/EA5DHVfBx1 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2026

Para ello, su formas parte de alguno de quienes no resultaron seleccionados en el examen de control, tendrás que entrar, a partir de este lunes 31 de agosto, al sitio www.tusegundaopcion.unam.mx, ingresando tu fiolio y contraseña, para seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

Asimismo, la UNAM destacó a través de un comunicado que estas serán asignadas considerando el número de aciertos obtenidos en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten.

El periodo de registro será del 31 de agosto a las 10:00 horas, al viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas. La publicación de los resultados de esta convocatoria se hará el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas.

En tanto que los aspirantes seleccionados en esta fase podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

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