Deudores alimentarios podrían quedarse sin pasaporte; SRE prepara cambios al reglamento

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Próximamente, estar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) podría quitarte el pasaporte, o negártelo al solicitarlo, pues la SRE plantea incluir estas medidas en el reglamento.

Aunque según la iniciativa la medida se realizaría al solicitar la expedición o renovación, por el momento no está claro si será de forma automática al hacer el trámite, a través de una búsqueda en el registro, o si éste “boletinará” a los solicitantes impedidos.

¿Quitarán el pasaporte a los deudores alimentarios?

De acuerdo con una propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sometida a regulaciones, aparecer en el RNOA formaría parte de los impedimentos administrativos por los cuales pueden negarte la expedición del pasaporte.

“A quien se encuentre registrado como persona deudora alimentaria en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de acuerdo con la información proporcionada por parte de la autoridad competente conforme al Artículo 135 Sexties de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje

De ser aprobados los cambios propuestos por la dependencia federal al Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, y publicados por el Ejecutivo Federal, mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este impedimento estará a la par de:

Intentar obtener un pasaporte contraviniendo el reglamento

Presentar información o documentos falsos, previa verificación con la autoridad competente

Cuando una de las personas con la patria potestad de un menor de edad intente sustraerlo del país sin consentimiento del otro tutor

Obtener un pasaporte mexicano con documentos e información falsa

Ser solicitado en extradición internacional

Tener una orden judicial o administrativa en contra para la restricción de la expedición o renovación, o contra la salida del país

Intentar o haber obtenido un pasaporte usurpando la identidad de otra persona, u ostentando la nacionalidad mexicana, u otra, sin tener derecho a ella

Tener dos o más inscripciones de actos del estado civil ante el Registro Civil o la Oficina Consular, sin haber anulado legalmente uno de ellos

Estar registrado como persona deudora alimentaria en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Ello, según el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de pasaportes y del documento de identidad y viaje” listado en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria del Gobierno federal.

Mientras que en la medida también se contempla mantener como impedimento administrativo el tener dos matrimonios por el civil activos simultáneamente, sin que uno de éstos haya sido anulado, ya sea ante el Registro Civil o una Oficina Consular.

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