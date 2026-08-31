Peña Nieto reaparece en Italia junto a empresario ligado a Pegasus

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Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Foto: AFP.

El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en una boda judía celebrada en Portofino, Italia, junto al empresario israelí Avishai Neria, señalado por presuntamente haber entregado dinero al exmandatario mexicano.

Las imágenes muestran a Peña Nieto con traje negro durante la presentación del cantante jasídico Motty Steinmetz. El evento fue la boda del cantante israelí Omer Adam y Sacha Israelovich.

Peña Nieto y Avishai Neria aparecen juntos en Italia

El empresario Avishai Neria fue mencionado junto con Uri Ansbacher en una investigación de The Marker relacionada con presuntos pagos al entonces presidente de México.

De acuerdo con esa investigación, ambos empresarios habrían entregado hasta 25 millones de dólares a Peña Nieto a cambio de contratos y acceso privilegiado a autoridades durante su administración.

¿De dónde surgieron las acusaciones contra Peña Nieto?

La investigación, señaló que los documentos del arbitraje no establecieron de qué manera se habría entregado el dinero ni cuánto habría aportado cada empresario.

El caso surgió por una disputa entre Neria y Ansbacher, quienes habían sido socios.

Pegasus aparece entre los negocios mencionados

Uno de los negocios mencionados en el arbitraje fue la comercialización en México de Pegasus, software espía desarrollado por NSO Group.

Según The Marker, los documentos describían una plataforma cuya operación coincidía con Pegasus y señalaban que su exportación requería autorización del Ministerio de Defensa de Israel.

¿Qué pasó con la investigación?

Enrique Peña Nieto explicó en 2025, que la disputa legal ocurrió entre las dos empresas israelíes por inversiones hechas en México durante su administración.

En su momento, aseguró que el medio israelí no lo acusa directamente, pero que algunos medios nacionales tergiversaron el contenido para insinuar su participación.

“Nunca he estado en ninguna área de la administración pública que asigne contratos a empresas o prestadores de servicios. Yo no doy línea ni di línea nunca”.

Hasta ahora, no se han informado públicamente resultados concluyentes de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

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