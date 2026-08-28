La cuenta regresiva llega a su fin: más de 23 millones regresan a clases el lunes 31 de agosto

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Regreso a clases el próximo lunes 31 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Más de 23 millones de estudiantes regresarán a clases el próximo lunes 31 de agosto, fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en educación básica.

Regreso a clases: más de 23 millones de estudiantes vuelven el lunes 31 de agosto

La SEP informó que más de 23 millones de niñas, niños y adolescentes regresarán a las aulas con el inicio del ciclo escolar 2026-2027. La fecha corresponde al lunes 31 de agosto y aplica para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN).

El calendario escolar, publicado el 15 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece 185 días de clases para los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Antes del regreso de los estudiantes, del 24 al 28 de agosto de 2026 se realizó la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE). La SEP informó que en este periodo participan docentes y autoridades escolares como parte de la preparación para el nuevo ciclo.

En el caso de la educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica, el calendario contempla 190 días. Las clases también comenzarán el 31 de agosto, pero concluirán el 13 de julio de 2027.

CDMX alista operativo en el Metro con 5 mil 800 policías por el regreso a clases

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro prepara un operativo especial de operación y seguridad para el lunes 31 de agosto, ante el regreso a clases.

El próximo lunes 31 de agosto, día en que inicia el ciclo escolar 2026-2027 para nivel preescolar, primaria y secundaria, el Metro se ofrece como una alternativa de movilidad para alumnos y padres de familia, principalmente en las primeras horas de la jornada. pic.twitter.com/KyQekBUtrE — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026

Como parte de las acciones, las autoridades desplegarán 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscritos al Metro, quienes realizarán labores de vigilancia y apoyo en las estaciones de mayor afluencia.

El Metro destacó que el operativo tiene como objetivo garantizar viajes seguros y eficientes para miles de estudiantes de educación básica que regresarán a clases.

Calendario escolar SEP 2026-2027: estas son las fechas importantes

El calendario de la SEP establece que el ciclo escolar para preescolar, primaria y secundaria comenzará el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027.

Entre las fechas principales del calendario se encuentran:

Sesiones ordinarias del CTE: 25 de septiembre de 2026 30 de octubre de 2026 27 de noviembre de 2026 29 de enero de 2027 26 de febrero de 2027 30 de abril de 2027 28 de mayo de 2027 25 de junio de 2027

Suspensión de labores docentes: 16 de septiembre de 2026 2 y 16 de noviembre de 2026 1 y 6 de enero de 2027 1 de febrero de 2027 15 de marzo de 2027 5 de mayo de 2027

Periodos vacacionales: 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 22 de marzo al 3 de abril de 2027

Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028: 2 al 12 de febrero de 2027



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