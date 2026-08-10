Captan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco tras nueva orden de aprehensión en su contra

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Captan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video en el que se puede observar a Raúl Rocha Cantú en Mónaco, Esto luego de la Fiscalía General de la República (FGR) girara una nueva orden de aprehensión en su contra.

Raúl Rocha Cantú es visto en Mónaco

Usuarios y medios han empezado a compartir en redes sociales un video con el cual se captó a Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo, en Mónaco.

¡ Tómala !



La FGR busca a Raúl Rocha Cantú, el amigo de Adán Augusto.



Hay que decirles que él está feliz de vacaciones de verano en Mónaco.



Le preguntan:



"¿Cuál es tu fragancia favorita?"



Debió decir:



"Huachicol Nº 5 by Andy López" pic.twitter.com/Kvk1LhxMDf — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) August 9, 2026

En esta grabación, de apenas 20 segundos, una mujer le pregunta qué reloj utiliza, a lo que Raúl Rocha Cantú muestra únicamente el reloj que lleva en su muñeca izquierda, sin mencionar la marca a la que pertenece.

Después de esto, la mujer le pregunta cuál es su fragancia favorita, mientras lo acompaña un menor de edad en calles del principado, y responde que es Tobacco Vanille de Tom Ford. Cabe señalar que para esto, otra mujer le ayuda a traducir el cuestionamiento. Luego se despide y la mujer le agradece por responder sus preguntas.

FGR giro una nueva orden de aprehensión en su contra

Este video empieza a circular en redes sociales después de que la Fiscalía General de la República girara una nueva orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú.

Fue justo hace una semana que la FGR informó esta nueva orden, la cual se suma a la anterior por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

El nuevo mandato, explicaron las autoridades federales, es por presuntamente participar, en complicidad con otros empresarios, en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por el presunto delito de lavado de dinero.

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