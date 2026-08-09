Secretaría de Buen Gobierno sanciona a 226 servidores públicos; estas fueron las faltas

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Gobierno sanciona a 226 personas por faltas administrativas. Foto: Getty

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, de enero a junio de 2026, sancionó a 226 personas servidoras públicas federales con nivel de mando por incurrir en faltas administrativas no graves.

Las sanciones van desde amonestaciones públicas o privadas hasta suspensiones, inhabilitaciones y destituciones, como parte de las acciones para fortalecer la integridad en el servicio público y combatir la impunidad, de acuerdo con la dependencia, las medidas fueron impuestas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y considerando la proporcionalidad y gravedad de cada falta.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno, con corte al segundo trimestre de este año, sancionó a 226 personas servidoras públicas del Gobierno Federal con nivel de mando, por haber incurrido en faltas administrativas no graves, que van desde… pic.twitter.com/Ya37pBhWox — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) August 9, 2026

¿Por qué fueron sancionadas las personas servidoras públicas?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las conductas identificadas estuvieron relacionadas principalmente con el incumplimiento de las funciones encomendadas, además de casos de abuso del cargo y abuso de funciones vinculado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.

En total, los expedientes contemplaron:

242 casos relacionados con incumplimiento de las funciones encomendadas.

relacionados con incumplimiento de las funciones encomendadas. 9 casos por abuso del cargo.

por abuso del cargo. 1 caso de abuso de funciones relacionado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.

La dependencia precisó que estas cifras corresponden a faltas o conductas identificadas y no necesariamente al número de personas sancionadas, ya que una misma persona puede recibir más de una sanción.

¿Qué sanciones aplicó la Secretaría?

Durante el periodo reportado se impusieron 252 sanciones a las 226 personas servidoras públicas.

Las medidas aplicadas fueron:

149 suspensiones.

55 inhabilitaciones.

43 amonestaciones públicas o privadas.

5 destituciones.

La Secretaría explicó que las sanciones se determinaron tomando en cuenta las características de cada caso, así como los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta administrativa.

Además, las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas por la autoridad.

¿Qué cargos ocupaban las personas sancionadas?

Las 226 personas servidoras públicas sancionadas ocupaban distintos cargos de nivel de mando dentro del Gobierno Federal.

La distribución reportada por la dependencia es la siguiente:

10 titulares de unidad.

titulares de unidad. 8 directoras y directores generales.

directoras y directores generales. 45 directoras y directores de área.

directoras y directores de área. 33 subdirectoras y subdirectores.

subdirectoras y subdirectores. 130 jefas y jefes de departamento.

La Secretaría destacó que las acciones forman parte de los mecanismos de vigilancia y responsabilidad administrativa aplicados a quienes desempeñan funciones de mando en la administración pública federal.

416 expedientes fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Además de las sanciones por faltas administrativas no graves, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 416 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Estos casos corresponden a posibles faltas administrativas graves, por lo que su resolución corresponde a dicho tribunal, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

La dependencia señaló que las medidas y procedimientos forman parte de las acciones para fortalecer la integridad en el servicio público y evitar que conductas irregulares queden impunes.

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