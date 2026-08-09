FGR obtiene prisión preventiva contra Guadalupe “N” vinculada a red de contrabando de hidrocarburo

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FGR obtiene prisión preventiva contra Guadalupe “N”. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Guadalupe “N”, señalada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada, como parte de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustible.

La mujer fue detenida en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La #FGR obtuvo prisión preventiva contra Guadalupe “N”, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Esta persona fue detenida como resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas por esta FGR para desarticular una red de… pic.twitter.com/opY0E8KWqa — FGR México (@FGRMexico) August 9, 2026

Guadalupe “N” queda en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación contra Guadalupe “N” por su probable responsabilidad en los delitos mencionados.

Posteriormente, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de la imputada. Mientras se determina su situación legal, la mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

La FGR informó que la detención forma parte de las investigaciones que mantiene para combatir el contrabando de combustible, recuperar posibles daños y evitar que este tipo de delitos queden impunes.

Investigan presunta red de contrabando ferroviario

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones y el trabajo de inteligencia permitieron identificar una probable red de contrabandistas ferroviarios.

La estructura habría utilizado cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los que realmente eran transportados. En otros casos, presuntamente se reportaban productos diferentes a los que contenían los cargamentos, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

La dependencia señaló que el caso ha requerido la coordinación entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia para avanzar en la identificación de las personas posiblemente involucradas.

Van nueve personas detenidas por este caso

Con la detención de Guadalupe “N”, el número de personas aprehendidas en el marco de estas investigaciones asciende a nueve. De acuerdo con la FGR, ocho de las nueve personas detenidas ya fueron vinculadas a proceso, mientras que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la estructura y localizar a otros posibles integrantes.

La Fiscalía indicó que las acciones forman parte de la estrategia para desarticular redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos y llevar ante la autoridad judicial a quienes resulten responsables.

¿Quiénes han sido las personas detenidas vinculadas al mismo el caso?

Con la captura de Guadalupe “N”, la FGR informó que suman nueve personas aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso.

Entre los detenidos se encuentran:

Ernesto Guillermo Ruffo Appel

Ricardo Thompson Navarro

Juan Hermilo Chávez Rodríguez

Guillermo de la Peña Rosales

José María de la Peña Ramos

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén

José Merino Valdés Cuervo

Guadalupe “N” se presume inocente

La FGR precisó que Guadalupe “N” fue detenida con pleno respeto a sus derechos humanos y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería.

Asimismo, la dependencia recordó que la mujer se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Las investigaciones permanecerán abiertas para esclarecer la posible participación de las personas detenidas y determinar las responsabilidades correspondientes dentro de la presunta red de contrabando de combustible.

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