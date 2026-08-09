INE confirma contrato de Territorium Life y niega señalamientos de incumplimientos

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INE confirma contrato con Territorium Life. Foto: Getty Images

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que mantiene vigente un contrato con la empresa Territorium Life, pero aclaró que el servicio contratado corresponde exclusivamente a la operación del Centro Virtual INE (CVI) para procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje de su personal.

Ante las recientes publicaciones relacionadas con la empresa, el Instituto aseguró que el contrato fue adjudicado mediante una licitación pública nacional y que, hasta el momento, no tiene registrados incumplimientos en la prestación del servicio.

¿Para qué utiliza el INE la plataforma de Territorium Life?

El INE explicó que el contrato tiene como objetivo proporcionar una plataforma tecnológica para el Centro Virtual INE, herramienta utilizada en procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje.

El organismo electoral precisó que este servicio no está relacionado con la aplicación de exámenes de admisión contratados por otras instituciones.

Por ello, señaló que las evaluaciones o cuestionamientos sobre servicios que Territorium Life haya proporcionado a otras dependencias corresponden a procedimientos distintos y no guardan relación con el cumplimiento del contrato celebrado con el INE.

Contrato fue otorgado mediante licitación pública

De acuerdo con el Instituto, la contratación de Territorium Life se realizó mediante una licitación pública nacional, conforme a la legislación vigente en materia de adquisiciones.

Durante el procedimiento, la propuesta que finalmente fue adjudicada cumplió con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

El INE indicó que la empresa obtuvo la mejor evaluación de acuerdo con los criterios establecidos para el proceso de contratación.

Asimismo, el Instituto aseguró que durante la licitación contó con los elementos técnicos y económicos necesarios para determinar que la propuesta seleccionada representaba condiciones favorables para la institución.

INE asegura que no existen incumplimientos

El contrato comenzó a ejecutarse en 2024 y, hasta el momento, el INE afirmó que no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio para la operación del Centro Virtual INE.

El organismo electoral agregó que mantiene una supervisión permanente sobre las obligaciones establecidas en el contrato, mediante los mecanismos de seguimiento y control contemplados tanto en el propio documento como en la normatividad aplicable.

De esta manera, el Instituto sostuvo que la relación contractual con Territorium Life continúa bajo los términos establecidos y que el servicio contratado tiene un propósito específico dentro de sus procesos internos de capacitación.

¿Qué aclaró el INE sobre Territorium Life?

El Instituto destacó los siguientes puntos sobre la contratación:

El contrato corresponde a la operación del Centro Virtual INE .

. La plataforma se utiliza para capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal.

del personal. La contratación se realizó mediante una licitación pública nacional .

. La propuesta adjudicada cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El contrato comenzó a ejecutarse en 2024 .

. El INE aseguró que no tiene registrados incumplimientos en la prestación del servicio.

en la prestación del servicio. El Instituto mantiene mecanismos de supervisión y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El INE señaló que las características del servicio contratado son diferentes a los servicios que Territorium Life pudiera haber proporcionado a otras instituciones, por lo que pidió distinguir entre ambos procedimientos.

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