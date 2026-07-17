CAPUFE activa operativo Verano 2026; prevé 56 millones de cruces vehiculares

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CAPUFE activa operativo Verano 2026. Foto: Cuartoscuro

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) puso en marcha el operativo Verano 2026, que estará vigente del 17 de julio al 30 de agosto en las autopistas y puentes que administra. En este periodo vacacional, el organismo prevé atender 56 millones de cruces vehiculares, con un promedio de 1.2 millones diarios en sus 129 plazas de cobro.

Para agilizar el tránsito, CAPUFE informó que mantendrá abiertos todos los carriles disponibles de acuerdo con la demanda vehicular. Asimismo, reforzará la operación con cabinas móviles, cobro en línea y personal adicional en las casetas con mayor afluencia.

CAPUFE refuerza carreteras durante vacaciones de verano

El organismo desplegará un operativo con 4 mil 824 trabajadores, entre personal administrativo, operativo y de servicio, para atender los más de 4 mil 36 kilómetros de autopistas y puentes bajo su administración.

Como parte del dispositivo, habrá:

44 Unidades de Rescate

66 ambulancias

76 grúas

53 unidades de señalamiento dinámico

777 paramédicos y paramédicas

289 operadores de grúa

2 mil 752 cajeras y cajeros

96 operadores del 074 y Centro de Radio Local

Además, los cinco Centros de Control mantendrán un monitoreo permanente en coordinación con 79 bases de emergencia y auxilio vial distribuidas en el país.

Coordinación con Guardia Nacional y servicios de emergencia

Del mismo modo, CAPUFE señaló que trabajará de manera coordinada con la Guardia Nacional, Ángeles Verdes, Cruz Roja, corporaciones policiacas y Protección Civil para atender cualquier incidente que se registre durante el periodo vacacional.

Las personas usuarias podrán solicitar auxilio vial, asistencia médica o información sobre las carreteras llamando al 074, servicio gratuito disponible las 24 horas del día.

Asimismo, el organismo recordó que en su cuenta oficial de X publica información en tiempo real sobre incidentes y condiciones en la red carretera.

Recomendaciones para viajar seguro

Antes de salir a carretera, CAPUFE recomendó a los automovilistas:

Revisar las condiciones físico-mecánicas del vehículo.

Usar correctamente el cinturón de seguridad.

Respetar los límites de velocidad.

No utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Descansar antes de iniciar el viaje.

No manejar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o sustancias que alteren el estado de alerta.

El operativo permanecerá vigente hasta el 30 de agosto, con el objetivo de brindar atención y agilizar la circulación durante las vacaciones de verano.

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