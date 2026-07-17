PAN y Somos MX exigen la liberación de Ernesto Ruffo Appel tras su detención

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PAN y Somos MX piden la liberación de Ernesto Ruffo Appel. Foto: Cuartoscuro

Luego de la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el Partido Acción Nacional (PAN) y la organización Somos MX solicitaron su liberación y cuestionaron el proceso judicial iniciado en su contra.

Ruffo Appel fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y por el delito de delincuencia organizada.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Somos MX exige la liberación inmediata de Ernesto Ruffo

A través de un comunicado, Somos MX calificó la detención como un “atropello inaudito” contra quien forma parte de su Consejo Consultivo y exigió su liberación inmediata e incondicional.

La organización sostuvo que Ruffo Appel ya había explicado previamente que la empresa con la que se le relaciona opera con autorizaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía, además de señalar que su actividad principal consiste en realizar trámites aduanales para terceros.

Asimismo, responsabilizó a la ANAM de supervisar el ingreso de combustibles al país y afirmó que esa dependencia es la encargada de evitar el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Acusan que la detención busca desviar la atención

En el mismo posicionamiento, Somos MX aseguró que la detención constituye una “cortina de humo” para desviar la atención de otros casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

La organización también hizo referencia a los señalamientos públicos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que las autoridades federales no han actuado con el mismo rigor en esos casos.

PAN pide respetar el debido proceso

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

El partido expresó su confianza en que Ernesto Ruffo Appel podrá aclarar los señalamientos conforme avancen las investigaciones y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías constitucionales.

Esta es la postura de Acción Nacional ante los hechos ocurridos hoy contra el exgobernador Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/WghjNvp8kH — Acción Nacional (@AccionNacional) July 16, 2026

Acción Nacional cuestiona diferencias en la aplicación de la ley

El PAN sostuvo que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todos los casos y cuestionó que, mientras la detención de Ruffo Appel se realizó de manera inmediata, otros expedientes con señalamientos públicos contra servidores públicos aún no registran avances.

Además, señaló que la captura del exgobernador ocurre en un contexto de creciente atención sobre el caso de Marina del Pilar Ávila, por lo que pidió que las autoridades actúen con transparencia para evitar la percepción de que la procuración de justicia responde a intereses políticos.

Finalmente, Acción Nacional reiteró su compromiso con el Estado de derecho, la legalidad, el debido proceso y la igualdad ante la ley, al considerar que la confianza en las instituciones depende de una aplicación imparcial de la justicia.

Vicente Fox critica detención de Ernesto Ruffo Appel

El expresidente Vicente Fox se pronunció tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y acusó al Gobierno federal de utilizar las instituciones para perseguir a la oposición. En un mensaje, sostuvo que Morena “ha pisoteado la Constitución y la ley” y llamó a la ciudadanía y a la militancia del PAN a exigir que se respete el Estado de derecho y se aplique la justicia sin distinciones.