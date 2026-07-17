FGR desmantela red de contrabando de combustible más grande del país; ligan a exgobernador Ernesto Ruffo

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FGR desmantela red de contrabando de combustible.

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó del desmantelamiento de la red de contrabando de combustible más grande que operaba en el país, que a través de 17 empresas provocaron un desfalco a las finanzas públicas superior a los 16 millones de pesos. Una de estas empresas está directamente relacionada con el empresario y exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel

Durante un informe oficial, la titular de la FGR explicó que las investigaciones derivaron en 25 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro ya fueron cumplimentadas, entre ellas la del exmandatario de Baja California, quien fue detenido en Ensenada por el Gabinete de Seguridad.

FGR revela cómo operaba la red de contrabando de combustible

De acuerdo con Ernestina Godoy Ramos, la estructura comenzó a operar a través de una empresa dedicada a servicios portuarios, dragado y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel.

La fiscal detalló que el combustible ingresaba desde Estados Unidos mediante un esquema de subdeclaración de mercancías. Los responsables reportaban cantidades menores a las reales o incluso declaraban productos distintos a los que transportaban. El hidrocarburo provenía de refinerías ubicadas en Texas y era distribuido en Coahuila, Durango y Zacatecas.

“… Al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando; el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas y era distribuido en Coahuila, Durango y Zacatecas…”

Además, las investigaciones indican que la organización utilizaba puntos de descarga ilegales para evitar las revisiones en las aduanas fronterizas.

Declaraban solo el 10% del combustible transportado

Según la FGR, la red reportaba únicamente el 10% de la capacidad de cada carrotanque de ferrocarril. Mientras declaraban alrededor de 10 mil litros, en realidad transportaban hasta 110 mil litros de combustible.

La dependencia explicó que el hidrocarburo ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión conocidas como espuelas ferroviarias, desde donde se distribuía de manera ilegal mediante siete empresas que utilizaban pipas para llevar el producto a distintas regiones del país.

“·… La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad de cada carrotanque de ferrocarril; reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal…”

Investigan a los responsables

La Fiscalía General de la República informó que el posible daño causado a la hacienda pública por este esquema de evasión de impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.

Como parte de las investigaciones se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión y, hasta el momento, cuatro ya fueron ejecutadas, entre ellas la de Ernesto Ruffo Appel, de acuerdo con la información presentada por la autoridad.