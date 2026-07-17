Anuncian plan para recuperar los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula; invertirán 20 mil mdp

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Invertirán 20 mil mdp para limpiar el Atoyac, Lerma y Tula. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 20 mil millones de pesos durante el sexenio para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados entre los más contaminados del país.

El objetivo es garantizar que las acciones sean permanentes y beneficien a 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios.

“Escogimos estos tres ríos porque, de acuerdo con la Conagua, son los más contaminados”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio, la mandataria informó que entre 2025 y 2026 ya se han destinado 2 mil 500 millones de pesos para iniciar los trabajos, que incluyen infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento, reforestación y recuperación de cauces.

Ríos limpios a largo plazo

La presidenta explicó que el propósito no es realizar una limpieza temporal, sino dejar infraestructura y recursos para que los ríos se mantengan saneados en los próximos años.

“El objetivo es que estos tres ríos queden saneados y que sea de largo plazo, no solamente que un año ya limpiamos y al otro año vuelve igual, sino que queden las plantas de tratamiento y su operación para que se mantengan los ríos limpios”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Añadió que la contaminación proviene principalmente de descargas municipales, industrias que incumplen la norma, acumulación de azolve y tiraderos de basura, por lo que también se trabaja en colectores, humedales, reforestación y campañas con la población.

¿Qué acciones contempla el programa de saneamiento?

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que el programa integra 93 proyectos coordinados para recuperar las cuencas de los tres ríos.

Hasta ahora se han logrado los siguientes avances:

Se recorrieron más de 340 kilómetros

Se analizaron 322 sitios con apoyo de más de 6 mil personas

con apoyo de más de Se detectaron 3 mil 202 descargas contaminantes

Se localizaron 479 tiraderos clandestinos

Se identificaron 460 industrias potencialmente contaminantes

Además, el plan contempla cuatro objetivos principales:

Mejorar la calidad del agua , mediante nuevas plantas de tratamiento, rehabilitación e inspecciones ambientales

, mediante nuevas plantas de tratamiento, rehabilitación e inspecciones ambientales Restaurar ecosistemas , con reforestación, saneamiento forestal y recuperación de áreas naturales

, con reforestación, saneamiento forestal y recuperación de áreas naturales Prevenir inundaciones , con desazolve, estabilización de taludes y recuperación

, con desazolve, estabilización de taludes y recuperación Reconectar a la población con los ríos, mediante la construcción de parques y jornadas de limpieza

Así avanzan los trabajos en los tres ríos

El director general de Conagua, Efraín Morales, informó que los proyectos presentan distintos niveles de avance.

En el río Atoyac, la primera etapa registra 85% de avance e incluye plantas de tratamiento, colectores, reforestación y eliminación de tiraderos.

En el río Tula, el avance es de 62%, con obras contra inundaciones, retiro de lirio en la presa Endhó y rehabilitación de infraestructura hidráulica.

Mientras que en el río Lerma-Santiago, la primera fase alcanza 90% de avance, con plantas de tratamiento, paneles solares, reforestación y monitoreo permanente de la calidad del agua.

La Conagua también informó que este año continúan acciones de saneamiento en los ríos Sonora, Nogales, Tijuana y Acapulco.

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