Detienen a Ricardo “N”, empresario ligado a exgobernador Ernesto Appel, por caso de huachicol fiscal

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Cae Ricardo “N”, empresario vinculado a Ernesto Ruffo Appel. Foto: Getty images.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Ricardo Thompson Navarro, fundador y socio de la empresa Ingemar, firma vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de la investigación por un presunto esquema de huachicol fiscal y contrabando de combustible.

La captura ocurrió en Ensenada, Baja California, luego de que agentes federales cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

🚨Detienen a empresario ligado a empresa investigada por presunto huachicol fiscal



Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ricardo Thompson Navarro, identificado como fundador y uno de los socios de Ingemar.



La empresa… pic.twitter.com/XuvB3qspq8 — Azucena Uresti (@azucenau) July 17, 2026

¿Cómo se relacionan Ricardo Thompson y Ernesto Ruffo Appel?

De acuerdo con las investigaciones, Ricardo Thompson Navarro es fundador de Ingemar, empresa en la que también participa Ernesto Ruffo Appel, quien figura como accionista mayoritario.

La FGR investiga a Ruffo Appel por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible, las cuales, según las autoridades, habrían sido realizadas a través de dicha empresa.

El exgobernador ha sostenido públicamente que Ingemar únicamente se dedica a servicios de logística de importación y trámites aduanales en la frontera.

Ingemar fue relacionada con el mayor decomiso de hidrocarburos

La investigación también está relacionada con el aseguramiento realizado el 7 de julio de 2025 en Coahuila, donde autoridades federales decomisaron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de presunta procedencia ilícita.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la FGR y autoridades estatales en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo.

En ese momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó el aseguramiento como el mayor decomiso de hidrocarburos de la presente administración.

En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, encabezados por @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico , en coordinación con autoridades locales de Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo… pic.twitter.com/iPXh9QK3Ie — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 7, 2025

Las unidades carecían de documentación

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los carrotanques asegurados no contaban con la documentación que acreditara su legal traslado ni su procedencia lícita, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de las personas y empresas presuntamente involucradas en la red de contrabando de combustible.

Investigación continúa por vinculación entre el empresario y el exgobernador

Con la detención de Ricardo Thompson Navarro y la captura previa de Ernesto Ruffo Appel, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de ambos en los delitos de delincuencia organizada, contrabando de combustible y huachicol fiscal.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre la situación jurídica de Thompson ni sobre la fecha en que será presentado ante un juez para la audiencia inicial.

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