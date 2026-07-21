Capufe moderniza todas sus casetas para agilizar el paso y reducir el uso de efectivo

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Capufe implementará telepeaje en todas sus casetas. Foto: Uno TV

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que concluyó la instalación de sistemas electrónicos de telepeaje en los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), como parte de la estrategia para modernizar las autopistas del país y reducir gradualmente el uso de efectivo.

La dependencia señaló que esta actualización busca facilitar el cruce de vehículos, disminuir los tiempos de espera en las casetas y fortalecer la seguridad en las plazas de cobro mediante el uso de tecnología para pagos electrónicos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de telepeaje en las casetas de Capufe?

El telepeaje permite que los automovilistas paguen la cuota de manera automática mediante un TAG colocado en el parabrisas del vehículo. Al pasar por la caseta, un lector electrónico identifica el dispositivo y realiza el cobro en la cuenta asociada, sin necesidad de entregar efectivo.

De acuerdo con la SICT, este sistema mantiene un flujo vehicular más constante y reduce significativamente el tiempo de cruce. Mientras un pago en efectivo puede tardar alrededor de un minuto, con telepeaje la operación se completa en aproximadamente 10 segundos.

Gobierno busca avanzar hacia el modelo de “Cero Efectivo”

La modernización de las plazas de cobro se realiza en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como parte de una estrategia para mejorar la movilidad en la red carretera federal.

La SICT indicó que la reducción del manejo de efectivo también contribuye a reforzar la seguridad de usuarios y trabajadores de las casetas, además de hacer más eficiente la operación en las autopistas.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca avanzar hacia un modelo de “Cero Efectivo” en las plazas de cobro y ofrecer una experiencia de viaje más ágil para millones de automovilistas que utilizan la infraestructura carretera del país.

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