Conavi registro 2026: fechas, requisitos y documentos para comprar una Vivienda para el Bienestar

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Foto: Getty

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) publicó la Convocatoria 2026 del Programa Vivienda para el Bienestar, dirigida a las personas interesadas en acceder a una de las viviendas que serán construidas durante este año. El registro será del 20 de julio al 2 de agosto de 2026 y únicamente podrá realizarse de manera presencial en los módulos oficiales.

La dependencia recordó que los módulos estarán instalados solo en los municipios donde la Conavi desarrollará proyectos de vivienda durante 2026, por lo que recomendó consultar previamente la ubicación correspondiente.

¿Cuáles son las fechas del registro de Vivienda para el Bienestar 2026?

El periodo de registro estará abierto del 20 de julio al 2 de agosto de 2026.

La Conavi señaló que el trámite es personal e intransferible, por lo que no puede realizarse mediante gestores, representantes o intermediarios.

Durante el registro, personal autorizado revisará la documentación, capturará la información en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, indispensable para continuar en las siguientes etapas del programa.

Requisitos y documentos para el registro

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Todos los trámites son gratuitos, por lo que la Conavi reiteró que no cuenta con gestores ni intermediarios autorizados.

¿Cómo ubicar el módulo de registro?

La Conavi habilitó un mapa interactivo en el micrositio del Programa Vivienda para el Bienestar, donde las y los interesados pueden consultar:

La ubicación del módulo que les corresponde

Fechas de atención

Horarios de servicio

En caso de que aún no exista un módulo en su municipio, la dependencia indicó que será necesario esperar las siguientes etapas de ampliación del programa.

Paso a paso para solicitar una Vivienda para el Bienestar

El proceso contempla nueve etapas:

Publicación de la convocatoria con fechas y sedes. Registro presencial en el módulo correspondiente. Validación de la documentación y requisitos. Publicación de registros válidos. Visita domiciliaria para verificar la información, cuando corresponda. Asamblea informativa y, si la demanda supera la oferta, realización de un sorteo. Entrega del certificado para las personas que continúan en el proceso, quienes deberán presentar el certificado de no propiedad. Integración del padrón de personas beneficiarias y firma del convenio de adhesión. Asignación de vivienda conforme avance la construcción de los proyectos.

La Conavi reiteró que el único medio oficial para realizar el registro es acudir personalmente a los módulos autorizados y recomendó consultar toda la información en el micrositio del Programa antes de acudir.