México y EE. UU. inician la tercera ronda para revisión del T-MEC.

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México y EE. UU. inician tercera ronda para revisar el T-MEC. Foto: S.E.

El Gobierno de México y una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) iniciaron este miércoles la tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las reuniones se llevan a cabo en la Secretaría de Economía, en la Ciudad de México, y se extenderán hasta el jueves 23 de julio, con la participación de equipos técnicos de ambos países.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

¿Qué busca México en la revisión del T-MEC?

Durante el arranque de los trabajos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a las delegaciones y expresó su confianza en que las conversaciones serán productivas.

La dependencia reiteró que la prioridad para México es mantener la ventaja arancelaria frente al resto del mundo, un factor que ha permitido consolidar al país como el principal exportador hacia Estados Unidos, en beneficio de empresas y trabajadores mexicanos.

Ebrard asegura que informará sobre los avances

A través de su cuenta de X, Marcelo Ebrard informó que recibió a quienes participan en las primeras sesiones de esta ronda de revisión del T-MEC y señaló que los equipos de México y Estados Unidos trabajarán de manera conjunta durante miércoles, jueves y viernes.

“Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del T-MEC. Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto”, publicó el secretario.

La tercera ronda forma parte del proceso de revisión conjunta del tratado comercial que mantienen ambos países, con el objetivo de analizar diversos aspectos técnicos y fortalecer la relación económica bilateral.

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