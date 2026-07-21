Nueva oportunidad para tener casa: Conavi abre registro a Vivienda para el bienestar 2026

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Habrá módulos de registro en 26 estados. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) reactivó el registro de Vivienda para el Bienestar 2026, un programa del Gobierno de México que busca facilitar el acceso a una vivienda para familias con bajos ingresos mediante esquemas de pago accesibles.

Para esta nueva etapa, que corre del 20 de julio al 2 de agosto, la Conavi instalará módulos de atención en municipios prioritarios de 26 estados del país, donde también se desarrollarán los nuevos proyectos habitacionales. Si estás interesado en participar, estos son los requisitos y el proceso para registrarte.

¿Quién puede registrarse a Vivienda para el Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria de la Conavi, el programa está dirigido a personas que no cuentan con una vivienda propia y que tienen mayores dificultades para acceder a un crédito tradicional.

Para participar es necesario cumplir con estos requisitos:

Tener 18 años o más (los menores solo podrán registrarse si tienen dependientes económicos directos).

(los menores solo podrán registrarse si tienen dependientes económicos directos). No ser derechohabiente de programas de vivienda como Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM .

de programas de vivienda como . No ser propietario de otra vivienda.

Tener un ingreso familiar menor a dos salarios mínimos mensuales, es decir, aproximadamente 17 mil 800 pesos.

¿Qué documentos pide la Conavi?

Al acudir al módulo de registro deberás presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

(INE, pasaporte o cédula profesional). CURP reciente, tanto del solicitante como de sus dependientes económicos.

reciente, tanto del solicitante como de sus dependientes económicos. Acta de nacimiento certificada.

certificada. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

con una antigüedad no mayor a tres meses. Comprobante de ingresos o, en caso de trabajar por cuenta propia, el formato de declaración de ingresos bajo protesta de decir verdad.

¿Dónde estarán los módulos de registro?

La Conavi informó que durante julio estarán habilitados módulos de atención en municipios de 26 estados, entre ellos:

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Zacatecas

Entre los municipios donde habrá atención se encuentran La Paz, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Piedras Negras, Dolores Hidalgo, Acapulco, Cuautitlán Izcalli, Puebla, Tulum, Cozumel, Altamira, Cárdenas y Heroica Caborca, entre otros.

En el siguiente enlace, puedes consultar el mapa donde se incluye la ubicación exacta de los módulos por estado.

¿Cómo saber dónde registrarte?

La Conavi publicó la ubicación exacta de cada módulo de atención en su plataforma oficial. Ahí puedes consultar la dirección correspondiente al municipio donde se construirán las viviendas y verificar los días y horarios de atención.

El organismo recomienda acudir con toda la documentación completa para agilizar el registro y evitar contratiempos durante el proceso de inscripción al programa Vivienda para el Bienestar 2026.