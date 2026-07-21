Conoce los requisitos y quiénes pueden registrarse a Vivienda para el Bienestar
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene abierto el proceso de incorporación al Programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México dirigida a personas que viven en condiciones de alta marginación o vulnerabilidad y que no cuentan con una vivienda propia.
La Conavi publicará convocatorias únicamente en los polígonos prioritarios de atención, donde se informarán las fechas, sedes y horarios para realizar el trámite de manera presencial.
¿Quiénes pueden registrarse en el Programa de Vivienda para el Bienestar?
Para solicitar el apoyo, las personas deben cumplir con estos requisitos:
- Tener 18 años o más. Los menores de edad podrán participar únicamente si tienen dependientes económicos.
- Contar con un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos (aproximadamente 17 mil pesos mensuales).
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún instituto estatal o municipal de vivienda.
- No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda de la Conavi.
- Vivir en un polígono prioritario de atención.
- No contar con vivienda propia.
¿Cómo registrarte y qué documentos necesitas?
Las personas que vivan en una zona prioritaria deberán acudir al módulo indicado en la convocatoria con:
- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- CURP.
Durante el registro se aplicará una Cédula de Diagnóstico, por lo que la información proporcionada deberá ser veraz.
Si la persona resulta seleccionada, la Conavi programará una visita domiciliaria y solicitará documentación adicional, entre ella:
- Acta de nacimiento.
- Certificado de no propiedad.
- Comprobante de ingresos.
- Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de matrimonio, cuando corresponda.
- Constancia médica, en caso de discapacidad.
¿Cómo se eligen a los beneficiarios?
La Conavi revisará la documentación y verificará que se cumplan los criterios de elegibilidad.
Si la demanda supera el número de apoyos disponibles, realizará un sorteo para integrar el padrón de personas beneficiarias y podrá evaluar una segunda etapa en la zona.
Los resultados se publicarán en el portal oficial www.gob.mx/conavi y en lugares estratégicos de cada polígono de atención.
La dependencia recordó que todos los trámites son gratuitos y advirtió que no cuenta con gestores ni intermediarios, por lo que pidió no dejarse engañar.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.