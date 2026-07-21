Conoce los requisitos y quiénes pueden registrarse a Vivienda para el Bienestar

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Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene abierto el proceso de incorporación al Programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia del Gobierno de México dirigida a personas que viven en condiciones de alta marginación o vulnerabilidad y que no cuentan con una vivienda propia.

La Conavi publicará convocatorias únicamente en los polígonos prioritarios de atención, donde se informarán las fechas, sedes y horarios para realizar el trámite de manera presencial.

¿Quiénes pueden registrarse en el Programa de Vivienda para el Bienestar?

Para solicitar el apoyo, las personas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 18 años o más . Los menores de edad podrán participar únicamente si tienen dependientes económicos.

. Los menores de edad podrán participar únicamente si tienen dependientes económicos. Contar con un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos (aproximadamente 17 mil pesos mensuales ).

(aproximadamente ). No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún instituto estatal o municipal de vivienda.

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún instituto estatal o municipal de vivienda. No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda de la Conavi .

. Vivir en un polígono prioritario de atención .

. No contar con vivienda propia.

¿Cómo registrarte y qué documentos necesitas?

Las personas que vivan en una zona prioritaria deberán acudir al módulo indicado en la convocatoria con:

Identificación oficial vigente .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. CURP.

Durante el registro se aplicará una Cédula de Diagnóstico, por lo que la información proporcionada deberá ser veraz.

Si la persona resulta seleccionada, la Conavi programará una visita domiciliaria y solicitará documentación adicional, entre ella:

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad.

Comprobante de ingresos.

Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de matrimonio, cuando corresponda.

Constancia médica, en caso de discapacidad.

¿Cómo se eligen a los beneficiarios?

La Conavi revisará la documentación y verificará que se cumplan los criterios de elegibilidad.

Si la demanda supera el número de apoyos disponibles, realizará un sorteo para integrar el padrón de personas beneficiarias y podrá evaluar una segunda etapa en la zona.

Los resultados se publicarán en el portal oficial www.gob.mx/conavi y en lugares estratégicos de cada polígono de atención.

La dependencia recordó que todos los trámites son gratuitos y advirtió que no cuenta con gestores ni intermediarios, por lo que pidió no dejarse engañar.

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