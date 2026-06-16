Carlos Torres Rosas deja la Presidencia y asume el control de Nafin y Bancomext

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Foto: @carlosgtorres_

Carlos Torres Rosas anunció que concluyó su etapa en la Oficina de la Presidencia de la República y que asumirá un nuevo cargo al frente de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

A través de su cuenta de X, el funcionario informó el cambio y agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar dentro de la administración federal.

“Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país”, escribió.

Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país.



Hoy inicio un nuevo encargo al frente de @NafinOficial y @bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo… pic.twitter.com/o9k3q4mOnG — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) June 16, 2026

Carlos Torres Rosas encabezará Nafin y Bancomext

En su mensaje, Torres Rosas confirmó que comenzará una nueva responsabilidad en dos de las instituciones financieras más importantes del Gobierno federal.

“Hoy inicio un nuevo encargo al frente de @NafinOficial y @bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo”, señaló.

También expresó su agradecimiento a la mandataria federal. “Agradezco a la Presidenta la confianza y el privilegio de servir a nuestra gente”, agregó.

¿Qué hacen Nafin y Bancomext?

Bancomext es una institución fundada en 1937 cuyo objetivo es impulsar el comercio exterior mexicano mediante créditos, financiamiento y garantías para empresas exportadoras, importadoras y generadoras de divisas.

De acuerdo con información oficial, busca contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleos al fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas en mercados internacionales.

Por su parte, Nafin ofrece productos y servicios financieros para apoyar proyectos de inversión de empresas y entidades públicas. Entre sus funciones destacan el financiamiento, la promoción de inversiones y la atención a clientes de los sectores público, privado y financiero no bancario.

Ambas instituciones forman parte de la banca de desarrollo del Gobierno federal y tienen un papel estratégico en el financiamiento de actividades productivas en México.

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