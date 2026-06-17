Noticias de hoy 16 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Potencial ciclón Uno

El Potencial Ciclón Tropical Uno se formó este martes en el Golfo de México; provoca lluvias intensas en el norte, sobre todo en Nuevo León y Tamaulipas.

Alianza “Mencho”- “Chapitos”

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el “Mencho” daba apoyo financiero y refuerzos armados a una facción de los “Chapitos”.

Fiscal va por gubernatura

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, solicitará licencia al cargo a partir del 22 de junio para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura.

Solsticio de verano

El solsticio de verano ocurrirá el 21 de junio a las 2:24 horas, tiempo del centro de México. Es el inicio del verano y el día con más luz solar y la noche más corta del año.

Uno TV, líder en alcance y confianza

Según el Digital News Report 2026 UnoTV se ubicó entre las tres marcas informativas digitales con más alcance semanal en el país, con un nivel de confianza de 58%

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.