Las 10 carreras donde menos egresados trabajan en algo relacionado con sus estudios, según Compara Carreras 2026

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Estudiantes. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Culminar los estudios universitarios no implica, para algunas carreras, que los egresados trabajen en algo relacionado con su formación académica, según el ranking de Compara Carreras 2026, hay, al menos, 10 carreras con menor vinculación laboral.

Carreras con menor relación entre estudios y trabajo

El ranking muestra las carreras con menor porcentaje de egresados que laboran en una actividad relacionada con lo que estudiaron.

La lista está encabezada por Planes multidisciplinarios o generales del campo de ciencias sociales y estudios del comportamiento, con apenas 8.1% de sus egresados trabajando en algo relacionado con su carrera.

Le siguen Ciencias computacionales, con 9.3%, y Diseño curricular y pedagogía, con 9.5%.

El listado completo de las primeras 10 carreras es:

Planes multidisciplinarios o generales del campo de ciencias sociales y estudios del comportamiento: 8.1%.

8.1%. Ciencias computacionales: 9.3%.

9.3%. Diseño curricular y pedagogía: 9.5%.

9.5%. Industria de la alimentación: 14.0%.

14.0%. Administración en el ámbito de la ingeniería y la construcción: 16.0%.

16.0%. Administración turística y de restaurantes: 18.8%.

18.8%. Criminología y criminalística: 19.4%.

19.4%. Comunicación y periodismo: 20.9%.

20.9%. Sociología y antropología: 22.4%.

22.4%. Ciencias políticas: 23.8%

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