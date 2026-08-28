¿Qué carrera deja más dinero? Éstas son las 10 mejor pagadas en México

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Las 10 carreras mejor pagadas según el IMCO. Foto: Cuartoscuro

El sueldo es un tema que cuenta a la hora de escoger una profesión, pues entre las 10 carreras mejor pagadas y las peor pagadas en México hay una diferencia de casi 14 mil pesos, de acuerdo con el ranking Compara Carreras 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En México, Matemáticas encabeza las 10 carreras mejor pagadas, con un ingreso promedio mensual de 29 mil 887 pesos, de acuerdo con el ranking del IMCO; detrás se sitúan Medicina general y Finanzas, banca y seguros, cuyos profesionistas también registran ingresos promedio superiores a los 27 mil pesos mensuales.

El ranking permite conocer qué carreras ofrecen actualmente los ingresos promedio más altos entre cerca de 80 opciones analizadas en México.

Las 10 carreras mejor pagadas en México en 2026

Si estás pensando qué carrera estudiar o simplemente quieres saber cuáles son las profesiones con mejores ingresos, éste es el top 10 de Compara Carreras 2026:

Lugar Carrera Ingreso promedio mensual 1 Matemáticas 29,887 pesos 2 Medicina general 27,823 pesos 3 Finanzas, banca y seguros 27,290 pesos 4 Arquitectura 26,822 pesos 5 Ciencias políticas 26,095 pesos 6 Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica 25,953 pesos 7 Construcción e ingeniería civil 25,603 pesos 8 Diseño industrial de moda e interiores 25,503 pesos 9 Planeación, evaluación e investigación educativa 25,490 pesos 10 Ciencias computacionales 24,983 pesos

Para darte una idea entre la mejor carrera mejor pagada, Matemáticas, y el décimo, Ciencias computacionales, existe una diferencia de casi 5 mil pesos mensuales.

Toma en cuenta que las carreras con mejores ingresos pertenece a varias áreas. Existen opciones de salud, finanzas, ingenierías, educación ciencias sociales y tecnología.

Matemáticas, Medicina y Finanzas encabezan las carreras con mejor sueldo

El primer lugar del ranking lo ocupa Matemáticas, con un ingreso promedio mensual de 29 mil 887 pesos. Le sigue Medicina general, con 27 mil 823 pesos, mientras que Finanzas, banca y seguros ocupa el tercer sitio, con 27 mil 290 pesos.

También destacan Arquitectura y urbanismo, Ciencias políticas y carreras vinculadas con la ingeniería y la tecnología.

En contraste, dentro de las 10 carreras peor pagadas en México, los ingresos promedio mensuales van de los 15 mil 934 pesos de Diseño curricular y pedagogía a los 17 mil 973 pesos de Literatura.

La diferencia entre la carrera mejor pagada de ambos rankings, Matemáticas, y la que registra el menor ingreso promedio, Diseño curricular y pedagogía, es de casi 14 mil pesos mensuales.

Estudiar una carrera todavía representa una ventaja en el ingreso

El IMCO señala que Compara Carreras 2026 permite revisar las condiciones laborales de casi 80 carreras en México. Entre los datos que considera están el ingreso, la informalidad, el desempleo y la relación entre lo que una persona estudió y el trabajo que actualmente desempeña.

Y, aunque el salario cambia de manera importante dependiendo de la profesión, estudiar una carrera sigue representando una ventaja.

De acuerdo con el IMCO, los egresados de educación superior ganan, en promedio, 74% más que las personas que concluyeron el bachillerato.

Además, entre 2020 y 2025, el ingreso promedio real de los profesionistas aumentó 10%. La mayoría de las carreras registra hoy mejores ingresos que en 2020, aunque hay excepciones como Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera.

¿El sueldo debe decidir qué carrera estudiar?

Recuerda que los números pueden ayudar a tomar una decisión, pero elegir una carrera tampoco es tan sencillo, pues también intervienen otros factores como pasión, habilidad o materia favorita.

El propio análisis del IMCO muestra, además, que estudiar una carrera no siempre significa terminar trabajando exactamente en esa área.

Así que si te encuentras en el aprieto de elegir qué estudiar, el sueldo puede ser una buena pista, pero quizá no la única. Mira los números, y pregúntate en qué eres bueno, qué disfrutas hacer y qué oportunidades puede darte esa profesión. Tal vez esto también te ayudará.

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