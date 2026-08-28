Abogado de Fernando Farías acusa “justicia selectiva” en caso de huachicol fiscal

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En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, el abogado Epigmenio Mendieta, defensor de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, afirmó que existen otras personas mencionadas dentro de las investigaciones que también deberían ser llamadas a declarar.

Defensa de Fernando Farías señala a otros funcionarios

Dos testigos identificados con los denominativos “Santo” y “JCSP” hicieron referencia a políticos y funcionarios durante sus declaraciones ante la Fiscalía.

Mendieta explicó que el testigo “Santo” habría mencionado una relación entre el concesionario de un muelle utilizado para recibir buques y un político que actualmente es senador de la República.

Por otra parte, señaló que el testigo identificado como “JCSP” habría referido que, ante dificultades relacionadas con la llegada de un buque a Guaymas, se debía contactar al entonces secretario de Marina para informar que se trataba de una operación de “Andy”.

El abogado aseguró que estas declaraciones fueron expuestas durante una audiencia y forman parte de la información que conoce el juez.

Abogado cuestiona investigación contra Fernando Farías

Epigmenio Mendieta consideró que la FGR está señalando a Fernando Farías y a otros dos marinos como parte central de la estructura investigada, pese a que existen referencias a otras personas.

El litigante relacionó esta situación con lo que calificó como una “justicia selectiva” y cuestionó que no se investigue al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Según el abogado, la defensa sostiene que Farías habría informado sobre la existencia de la presunta red a través de Rubén Guerrero y que posteriormente se habría gestionado una reunión con Ojeda Durán.

Defensa afirma que Rafael Ojeda debe declarar

Mendieta aseguró que existen audios y mensajes de WhatsApp que, según su versión, permitirían corroborar que la reunión entre Rubén Guerrero y el entonces secretario de Marina fue gestionada.

La defensa busca que Rafael Ojeda comparezca ante las autoridades para explicar qué conocimiento tuvo sobre estos hechos.

El abogado afirmó que la jueza ya habría ordenado que el exsecretario de Marina se presente a declarar, por lo que la defensa dará seguimiento al cumplimiento de esa determinación.

Preparan amparos por caso de Fernando Farías

Respecto al proceso judicial de Fernando Farías Laguna, Mendieta informó que la defensa prepara medios de impugnación y amparos contra el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar impuesta a su cliente.

Farías permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

El abogado también manifestó preocupación por la integridad de su cliente y señaló que la defensa informó a la jueza sobre el temor de la familia de que pudiera ser víctima de una agresión.

Piden atención médica para Fernando Farías

Mendieta agregó que la autoridad judicial habría instruido al director del centro penitenciario adoptar medidas para salvaguardar la integridad de Farías.

La defensa también solicitó atención médica para el exfuncionario, al señalar que enfrenta un padecimiento cardiaco y problemas de presión arterial.

Las declaraciones forman parte de la postura de la defensa y deberán contrastarse con la información y determinaciones de la FGR y de las autoridades judiciales que llevan el proceso.

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