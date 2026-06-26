Cárteles mexicanos sostienen el mercado de metanfetamina en Norteamérica: ONU

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Foto: Cuartoscuro

La producción y distribución de metanfetamina continúa expandiéndose a escala global, pero en Norteamérica el suministro sigue dependiendo principalmente de grupos del crimen organizado establecidos en México. Así lo documenta el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ubica al país como el principal origen del mercado regional mientras la droga gana presencia en nuevos continentes y abre rutas de tráfico cada vez más amplias.

El organismo internacional advierte que el mercado de la metanfetamina ha dejado de ser un fenómeno concentrado en unas cuantas regiones para acercarse a una presencia prácticamente global. Aunque América del Norte, Asia oriental y sudoriental y Oceanía continúan siendo los mercados históricos, la producción, el tráfico y el consumo avanzan hacia nuevas zonas.

México mantiene el control del suministro hacia Estados Unidos

De acuerdo con el informe, el mercado norteamericano permanece estable, aunque en niveles elevados de consumo y disponibilidad.

Las autoridades estadounidenses citadas por la UNODC señalan que el abastecimiento de metanfetamina continúa dependiendo principalmente de grupos del crimen organizado con base en México, que sostienen la oferta para Estados Unidos.

La ONU también documenta que la droga producida en Norteamérica ya no abastece únicamente a consumidores de la región. Parte de esa producción cruza el océano Pacífico hacia países de la costa occidental del Pacífico, lo que ha incrementado tanto el tráfico como el consumo en diversas islas del Pacífico.

El impacto también crece dentro de México

El informe advierte que el fortalecimiento de la producción para exportación ha venido acompañado por un incremento de los daños asociados al consumo dentro del propio territorio mexicano.

Entre 2015 y 2023, la atención médica por trastornos relacionados con el consumo de metanfetamina aumentó 25 veces en México.

Durante ese mismo periodo, los ingresos a salas de urgencias vinculados con estimulantes distintos de la cocaína —categoría que incluye la metanfetamina— crecieron siete veces, reflejando un incremento de las afectaciones sanitarias asociadas a esta droga.

La UNODC presenta estos indicadores como evidencia de que los países productores también enfrentan consecuencias crecientes en materia de salud pública.

La fabricación cambia de escala y se exporta el conocimiento

El organismo internacional identifica una transformación en la forma de producir metanfetamina.

Tras el fortalecimiento de los controles sobre la efedrina y la pseudoefedrina, precursores tradicionales utilizados en su elaboración, los fabricantes migraron progresivamente hacia procesos químicos basados en P-2-P (BMK).

Ese cambio comenzó en Norteamérica alrededor de 2008 y permitió el paso de numerosos laboratorios pequeños a instalaciones de producción de escala industrial.

Según el informe, ese mismo modelo ha comenzado a reproducirse en otras regiones.

La UNODC señala que los patrones detectados en África y Europa sugieren que la adopción de estos métodos fue facilitada por la exportación de conocimientos técnicos provenientes de México.

Presencia de operadores mexicanos en nuevas regiones

El documento también registra la participación de ciudadanos mexicanos en operaciones de fabricación fuera del continente.

La ONU reporta que recientemente se detectó la participación de nacionales mexicanos presuntamente vinculados con grupos criminales establecidos en México en actividades de manufactura de metanfetamina en países del sur de Asia.

En esa región también se han localizado laboratorios de pequeña escala, mientras aumentan los decomisos y los flujos procedentes tanto del suroeste como del sudeste asiático.

Europa registra decomisos ligados a organizaciones mexicanas

La expansión del mercado también alcanza a Europa occidental y central.

Durante 2024, los decomisos de metanfetamina en Países Bajos y España alcanzaron niveles récord.

Entre esos aseguramientos, la UNODC documenta un decomiso de gran magnitud en España que, según las autoridades, estuvo relacionado con un grupo del crimen organizado con base en México.

El informe agrega que la producción europea evolucionó de pequeños laboratorios destinados a mercados locales hacia instalaciones de mayor escala orientadas tanto al consumo regional como a la exportación.

Un mercado que continúa creciendo

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 concluye que la metanfetamina mantiene una expansión sostenida a nivel internacional.

Mientras Asia continúa concentrando los mayores volúmenes de incautaciones, la droga avanza hacia nuevos mercados en África, Europa, Asia occidental y otras regiones, impulsada por nuevas rutas de tráfico, métodos de producción más flexibles y una disponibilidad creciente.

En ese escenario, la UNODC identifica a los grupos criminales establecidos en México como el principal sostén del suministro de metanfetamina para Norteamérica y como un factor presente en la expansión internacional de los métodos de fabricación y de algunas operaciones detectadas fuera del continente.

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