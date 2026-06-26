Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez; expresa condolencias a Venezuela por terremotos y reafirma ayuda humanitaria

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Fotos: Cuartoscuro / Reuters

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar sus condolencias por las víctimas de los terremotos y reiterar el respaldo de México al pueblo venezolano.

Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Sheinbaum envía mensaje de solidaridad a Venezuela

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria señaló que durante la conversación manifestó su solidaridad con las personas afectadas por los sismos y confirmó que México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas impactadas.

“Hoy tuve llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresé condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmé nuestro apoyo al pueblo venezolano. México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales“, escribió.

Foto: AFP. Foto: AFP Foto: AFP.

México mantiene apoyo al pueblo venezolano

En el mismo mensaje, Sheinbaum destacó que México permanecerá atento ante cualquier requerimiento adicional derivado de la emergencia.

Ayuda mexicana ya va en camino

México envió el jueves 25 de junio ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos del 24 de junio de 2026. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana salieron a las 14:30 horas desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

El contingente está formado por 261 elementos: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. Entre ellos hay personal médico y especialistas en búsqueda y rescate.

También viajaron 18 binomios canófilos, entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Además, México envió 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, junto con 2.7 toneladas de insumos médicos.

COMUNICADO CONJUNTO. "Envía México ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela tras afectaciones por sismos".https://t.co/A48b19BMxO pic.twitter.com/ZG6X2dbYHt — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

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