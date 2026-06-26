Cruz Roja Mexicana activa ayuda para Venezuela; pide donativos y alista rescatistas

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Foto: Cuartoscuro

Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la población para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela, mediante donativos económicos que permitan fortalecer la ayuda humanitaria. Además, informó que mantiene lista a su Fuerza de Tarea USAR y a sus binomios caninos para ser desplegados si las autoridades internacionales solicitan apoyo.

La institución expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que permanece en espera de una eventual solicitud del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para participar en las labores de emergencia.

Ante la emergencia por los sismos en #Venezuela, Cruz Roja Mexicana se suma al llamado de solidaridad para apoyar a las familias afectadas.



Cada donativo representa esperanza para quienes más lo necesitan.⛑️#CruzRojaMexicana #VenezuelaNosNecesita #AyudaHumanitaria #Solidarid pic.twitter.com/OQ5GqTNPPR — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 26, 2026

Cruz Roja Mexicana prepara equipos de rescate para Venezuela

La Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue) está integrada por especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, así como por binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con la institución, estos equipos también cuentan con capacidad para brindar atención prehospitalaria y operar bajo estándares internacionales en escenarios de desastre de gran magnitud.

Cruz Roja Mexicana destacó que este personal permanece activado y listo para movilizarse en caso de que la respuesta internacional requiera apoyo desde México.

¿Cómo apoyar a las víctimas de los sismos en Venezuela?

La institución invitó a la ciudadanía a realizar donativos económicos, los cuales serán destinados a fortalecer las acciones de ayuda humanitaria para las personas afectadas por los terremotos.

Las aportaciones pueden realizarse mediante:

Donativo en línea a través del portal oficial de Cruz Roja Mexicana.

a través del portal oficial de Cruz Roja Mexicana. Transferencia bancaria a la cuenta institucional de BBVA.

La organización subrayó que cada aportación representa apoyo para las familias que enfrentan la emergencia y reiteró que “la solidaridad no conoce fronteras”.

Los sismos registrados en Venezuela dejaron un saldo oficial de 188 personas fallecidas, mil 520 heridas y 157 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

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