Redes sociales y videojuegos facilita el abuso sexual contra menores confirma UNICEF México a Uno TV

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En entrevista con Pablo Valdés y Sandra Moreno en A las Nueve en Uno, José Antonio Ruiz, oficial de protección a la infancia en UNICEF México, confirmó que más de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en México han sido víctimas de alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología.

A través del estudio Disrupting Harm, la UNICEF encontró que 64% de las víctimas conocía a su agresor y que se dieron mediante plataformas de redes sociales y servicios de mensajería, así como en juegos en línea.

Entre los hallazgos alcanzados por la UNICEF, destacó que la mayoría de las víctimas no denunció por vergüenza. Por ello, dijo “es de suma importancia generar relaciones de confianza” con las infancias y adolescencias.

El oficial de protección a la infancia en UNICEF México, también consideró importante el diseño de estrategias que sean seguros para los menores de edad.

“Es decir, si una plataforma sabe que parte de sus usuarios son personas que tienen menos de 18 años, es de suma importancia que generen en el diseño las medidas de salvaguarda necesarias”, José Antonio Ruiz, oficial de protección a la infancia en UNICEF México

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