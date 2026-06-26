Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspende actividades presenciales en CDMX, Jalisco y Nuevo León por eventos masivos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa informó que el próximo 11 de junio de 2026 no correrán plazos ni términos procesales en sus sedes de Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Nuevo León debido a la realización de eventos masivos, además de que podrán realizarse ajustes en los horarios laborales.

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aprobó la suspensión de plazos y términos procesales para el 11 de junio de 2026 en las áreas jurisdiccionales y administrativas ubicadas en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, como parte de las medidas preventivas derivadas de la realización de eventos masivos en dichas entidades.

La determinación quedó establecida en el Acuerdo G/JGA/66/2026, aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria celebrada el 9 de junio de 2026, con fundamento en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal y su Reglamento Interior.

¿Qué implica la suspensión de plazos y términos procesales?

De acuerdo con el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Administración, durante el 11 de junio de 2026 no correrán los plazos ni los términos procesales en las áreas administrativas y jurisdiccionales del TFJA con sede en las tres entidades señaladas.

Esto significa que los procedimientos legales que dependen de fechas límite o actuaciones dentro del Tribunal no contabilizarán ese día para efectos procesales, por lo que los términos continuarán una vez concluida la suspensión.

La medida tiene como objetivo atender una contingencia operativa relacionada con la celebración de eventos masivos, los cuales podrían afectar la movilidad, el acceso a los inmuebles y el desarrollo normal de las actividades institucionales.

Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de realizar modificaciones al horario laboral, dependiendo de las condiciones que se presenten en cada una de las sedes involucradas.

Acuerdo entra en vigor desde su aprobación

El documento establece que el acuerdo entró en vigor el mismo 9 de junio de 2026, fecha en que fue aprobado por la Junta de Gobierno y Administración.

También ordena su publicación en el Medio Electrónico Oficial de Difusión Normativa del Tribunal y la difusión de un extracto en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de informar tanto al personal como a los usuarios de los servicios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El propio acuerdo aclara que la publicación en el Diario Oficial tiene efectos de publicidad y máxima difusión, sin que el momento en que aparezca publicada modifique la validez, eficacia o exigibilidad de la suspensión decretada.

La Junta de Gobierno y Administración precisó que la suspensión responde exclusivamente a una contingencia operativa derivada de eventos masivos y no representa una modificación al calendario oficial de labores del Tribunal más allá del día señalado.

El acuerdo fue firmado por el magistrado José Ramón Amieva Gálvez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por el secretario técnico de ese órgano, Luis Alberto García Guerrero.

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