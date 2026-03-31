Caso Colosio da giro: Tribunal abre la posibilidad de investigar tortura en el caso de  Mario Aburto

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Luis Donaldo Colosio recibió dos disparos en Tijuana. Foto: Cuartoscuro

El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal abrió la posibilidad de investigar presuntos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

Por unanimidad, los magistrados revocaron la sentencia de junio de 2025 que había negado el amparo a Aburto contra la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal por tortura durante y después de su detención.

Tribunal ordena reponer proceso por caso Aburto

El Tribunal determinó que hubo irregularidades en el proceso, ya que no se notificó a las personas señaladas como posibles responsables, quienes debían participar en el juicio de amparo.

De acuerdo con los magistrados, esto violó normas del procedimiento, por lo que ordenaron reponer el proceso y dejar sin efecto la resolución anterior.

Con esta decisión, la jueza de distrito deberá emitir una nueva resolución una vez que se repita el procedimiento conforme a la ley.

Posible investigación contra exfuncionarios

La resolución abre la puerta a que la Fiscalía General de la República inicie una investigación por tortura contra exfuncionarios que fueron señalados en la averiguación previa.

Entre ellos se mencionan al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quienes podrían ser considerados como terceros interesados en el caso.

El Tribunal ordenó que estas personas sean notificadas formalmente para que puedan participar y presentar argumentos en el proceso.

El caso deberá continuar en el juzgado de distrito, donde se definirá si procede o no la investigación por tortura en este caso.

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