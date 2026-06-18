¿Se pueden utilizar recintos culturales, como el Castillo de Chapultepec, para eventos sociales o empresariales?

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Castillo de Chapultepec. Foto: Cuartoscuro

El Castillo de Chapultepec, uno de los recintos más importantes del país, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se confirmara la renta del inmueble a la FIFA para un evento privado. Por ello, surgieron dudas sobre si se puede, o no, hacer uso del espacio cultural de manera privada.

¿Se puede rentar el Castillo de Chapultepec para eventos privados?

La página oficial del Castillo de Chapultepec explica que, si bien se pueden hacer eventos, éstos deben ser culturales, descartando cualquier tipo de reunión empresarial o social.

“En el Museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”. Explica la página oficial

En el sitio oficial se pone a disposición el contacto del departamento de Promoción Cultural para mayores detalles.

INAH no concesiona el uso de monumentos

A través de un documento, en 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que los recintos que son parte de su jurisdicción no se rentan. Además, en ese momento, aclaró que existen solo dos auditorios en el Museo Nacional de Antropología “para realización de eventos académicos, artísticos y culturales acordes a la temática del museo”.

“No concesiona el uso de monumentos, zonas o espacios muebles o inmuebles arqueológicos e históricos… En todo caso, este Museo Nacional de Antropología presta los auditorios Jaime Torres Bodet y Fray Bernardino de Sahagún para la realización de eventos académicos, artísticos y culturales acordes a la temática del museo”, Explica el documento fechado en junio de 2019.

¿Qué recintos sí se rentan en México?

Aunque el Castillo de Chapultepec no es un lugar que se ponga a disposición para eventos sociales ni empresariales, existen otros lugares en la Ciudad de México que sí disponen de instalaciones. Ejemplo de ello es el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

De acuerdo con la página oficial, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental explica que “cuenta con diversos espacios que se pueden ajustar al evento que tenga planeado al aire libre”.

“Contamos con 9 cúpulas del museo más el vestíbulo. Ideal para conferencias, charlas o la presentación de productos corporativos”. Detalla el portal del Museo

Sin embargo, explica que el Museo ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec “se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud de renta para el uso de los espacios internos o externos de la institución”.

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