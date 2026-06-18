Extranjeros se llevan lo mejor de México en el Mundial 2026: elogian la comida, la gente y el ambiente

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En México, la fiesta no para: turista iraquí. Fotos: Cuartoscuro

Mientras en los meses previos al Mundial 2026 surgieron cuestionamientos sobre los altos costos de boletos, hospedaje y la limitada cantidad de partidos que albergaría México, miles de visitantes extranjeros han encontrado otra cara del torneo: la de la comida callejera, la hospitalidad de la gente y el ambiente festivo que se vive en las ciudades sede.

A pocos días de iniciada la Copa del Mundo, turistas de distintos países han convertido las redes sociales en “una vitrina de elogios hacia la experiencia mexicana”.

Entre videos de aficionados caminando por las calles de la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara o Monterrey, hay un elemento que se repite constantemente: las expresiones de sorpresa al probar por primera vez algunos de los sabores más representativos del país.

Del taco al mango con chamoy: los sabores que están conquistando a los visitantes

Si algo parece haber unido a los aficionados extranjeros más allá del futbol es la gastronomía mexicana.

En plataformas como TikTok, Instagram y X se multiplican los videos de visitantes probando desde tacos al pastor hasta platillos tradicionales que muchos jamás habían visto. Algunos documentan su reacción al probar barbacoa de borrego; otros muestran su sorpresa al descubrir las aguas frescas, los plátanos fritos o los mangos preparados con chamoy.

Las grabaciones suelen terminar de la misma manera: con turistas recomendando a otros aficionados viajar a México para vivir la experiencia gastronómica por sí mismos.

Los tacos, por supuesto, ocupan un lugar especial. En la CDMX se han convertido en una parada obligatoria para cientos de visitantes que aseguran que nadie debería abandonar el país sin probarlos.

La hospitalidad mexicana también se volvió protagonista del Mundial

Pero no todo gira alrededor de la comida. Muchos aficionados internacionales han destacado la forma en que han sido recibidos por los mexicanos desde su llegada al país. En entrevistas improvisadas, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, visitantes procedentes de Europa, Medio Oriente y otras regiones coinciden en describir a México como un lugar donde la gente se muestra cercana, amable y dispuesta a ayudar.

Escoceses, ingleses, iraquíes y seguidores de distintas selecciones han compartido mensajes en los que reconocen la atención recibida en restaurantes, hoteles, transporte público y espacios turísticos.

Para muchos de ellos, el contacto con la población local se ha convertido en una de las experiencias más memorables de la Copa del Mundo.

“En México la fiesta no para”: el ambiente mundialista sorprende a los turistas

Otro de los aspectos que más comentarios positivos ha generado es el ambiente que rodea al Mundial.

Las zonas de aficionados, plazas públicas, calles turísticas y puntos de reunión se han llenado de seguidores de distintas nacionalidades que conviven entre música, cánticos y celebraciones que se extienden durante gran parte del día.

“En México la fiesta no para. Amo a la gente mexicana“, expresó un aficionado iraquí en uno de los videos que circulan en redes sociales.

Lejos de limitarse a los estadios, el Mundial ha encontrado escenarios alternos en mercados, restaurantes, parques y centros históricos donde los visitantes conviven con habitantes locales y otros aficionados llegados de diferentes partes del mundo.

México gana fuera de la cancha también

Antes del arranque del torneo, parte de la conversación pública giraba en torno a los elevados precios de hospedaje, transporte y entradas para los partidos. Incluso hubo quienes consideraron que México tendría una participación reducida como sede en comparación con otras ediciones mundialistas.

Sin embargo, la percepción de quienes decidieron viajar parece contar una historia distinta.

Los comentarios compartidos por turistas internacionales coinciden en destacar la riqueza cultural, la gastronomía, los espacios públicos y la experiencia de recorrer ciudades como la capital del país durante la Copa del Mundo.

Incluso, personajes inesperados se han convertido en símbolos del torneo, como el ya popular pato Merlín, que ha aparecido en fotografías, videos y publicaciones de aficionados, así como de empresas y en medios de comunicación internacionales.

Aún faltan varias semanas para que concluya el Mundial 2026, pero entre tacos, música, mercados, plazas y celebraciones espontáneas, México ya parece haber obtenido una victoria fuera de las canchas: dejar una impresión positiva en miles de visitantes que podrían regresar cuando el futbol ya no sea el motivo principal del viaje.

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