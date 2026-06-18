Si tu acta de nacimiento tiene errores, ya puedes pedir una corrección en línea

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Foto: Cuartoscuro

Ahora es posible hacer una corrección del acta de nacimiento en línea sin necesidad de trasladarte a tu lugar de origen ni perder días en un trámite tedioso y complicado.

Anteriormente, para corregir un dato en una acta de nacimiento o libro de registro, una persona debía trasladarse a su lugar de nacimiento y solicitar la corrección, misma que podía tardar un plazo de 30 días.

Sin embargo, ahora es posible realizar dicho trámite en un lapso mucho menor de tiempo. Aquí te decimos cómo corregir el acta de nacimiento en línea.

El trámite debe realizarse en la Plataforma Nacional del Registro Civil: portal que permite realizar trámites desde cualquier parte del mundo sin trasladarse a su lugar de origen.

¿Qué trámites de Registro Civil puedo realizar en línea?

En acta de nacimiento, matrimonio y defunción

Corrección en sistema de nombre

Aclaración administrativa por falta de nombre completo

Captura de actas

Seguimiento de inscripción de sentencia de divorcio

Certificación de CURP

Requisitos y documentos

Cuenta activa en Llave MX

Identificación oficial vigente del titular del acta

Copia digital del acta que contiene el error

Los archivos deben cargarse al portal en formato PDF, JPG o PNG.

¿Cómo corregir mi acta de nacimiento en línea?

Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX en el siguiente enlace Entra al apartado de “Corrección de registro de acta” en la Plataforma Nacional del Registro Civil Captura los datos del titular del acta Adjunta la identificación oficial Adjunta el acta que contiene el error Envia la solicitud Esperar la revisión por parte del Registro Civil

La Plataforma Nacional del Registro Civil advierte sobre un tiempo estimado de respuesta de hasta cinco días; notifica con una confirmación digital cuando la corrección es procedente.

La simplificación de trámites gubernamentales

La corrección del acta de nacimiento se ha digitalizado por la estrategia del Gobierno Federal para simplificar los trámites.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que han simplificado 3 mil 497 trámites gubernamentales al 16 de junio; la meta es simplificar 4 mil 610 trámites.

Con la simplificación, han eliminado mil 711 trámites y reducido en un 66% los requisitos, pasando de un promedio de 6 a 2, explicó en la conferencia de prensa mañanera de este 18 de junio.

Además, detalló que esta estrategia es el “esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región.”

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