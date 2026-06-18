“No hay que engancharse”: Sheinbaum responde a Trump por declaraciones sobre la inseguridad en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación de inseguridad en México, en particular respecto al crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, realizadas durante su participación en la cumbre del G7 en Francia.

Sheinbaum responde a Trump por declaraciones de seguridad en México

Durante la conferencia mañanera de este jueves 18 de junio, la mandataria federal fue cuestionada sobre su opinión respecto a las declaraciones de Trump, quien afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan México y que Claudia Sheinbaum es “una mujer muy asustada”.

En respuesta, la titular del Ejecutivo manifestó que el mandatario estadounidense no está bien informado sobre la situación en materia de seguridad que vive México.

“Lo ha dicho en otras ocasiones, yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que, durante la reciente visita a México del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, le hizo saber que el Estado mexicano existe y está vigente. Asimismo, le enfatizó que existen instituciones y funcionarios que trabajan diariamente para combatir la delincuencia y construir la paz.

“Cuando vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos y que se refirió a los grupos delictivos, yo le dije ‘hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado además de la presidenta’” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum puso como ejemplo a Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), respectivamente.

Destacó que los funcionarios encabezan diariamente acciones para fortalecer la seguridad nacional, mediante labores de coordinación y seguimiento de las estrategias implementadas para combatir la delincuencia y contribuir a la construcción de la paz en el país.

¿Qué dijo Trump en la cumbre del G7 sobre la inseguridad en México?

Trump volvió a lanzar críticas contra la situación de seguridad en México al asegurar que los cárteles del narcotráfico mantienen el control del país y que el Gobierno mexicano ha perdido capacidad para enfrentarlos.

Durante su participación en el cierre de la cumbre del G7, el mandatario estadounidense afirmó que el tráfico de drogas continúa siendo una de las principales preocupaciones de su administración, particularmente por el flujo de narcóticos que, dijo, ingresa a territorio estadounidense a través de la frontera con México.

“Vienen a través de México, vienen por la frontera sur”, declaró al referirse a las drogas que buscan ingresar a Estados Unidos.

Aunque mantuvo sus críticas hacia la situación de seguridad en México, Trump hizo una referencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum: “La presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada”, señaló.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el poder de los grupos criminales ha rebasado a las autoridades mexicanas. “Los cárteles de la droga están controlando totalmente México”, insistió.

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