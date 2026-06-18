Secretaría de Gobernación dará detalles sobre indagatoria a madres buscadoras: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación será la instancia encargada de informar sobre el avance de la investigación relacionada con el presunto financiamiento de madres buscadoras que se han manifestado en la Ciudad de México.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el estado de la indagatoria para determinar quién habría financiado la movilización de colectivos de búsqueda en la capital del país.

Ante la pregunta, respondió de forma breve: “Ya la Secretaría de Gobernación que pueda informar“.

Qué dijo Sheinbaum sobre la investigación a madres buscadoras

La presidenta evitó ampliar detalles sobre la investigación y reiteró que corresponde a la dependencia federal proporcionar información sobre el tema.

Posteriormente, fue cuestionada sobre si existe alguna investigación para determinar quién financia a las personas que asisten a eventos encabezados por ella en el Zócalo capitalino.

Sheinbaum rechazó responder a ese planteamiento y señaló que no atendería lo que consideró una provocación.

“Nosotros invitamos. Y no voy a contestar a la pregunta, porque es una provocación. Y yo no caigo en provocación”, expresó.

Gobernación atiende a colectivos de búsqueda, afirma Sheinbaum

Durante el intercambio con medios de comunicación, la presidenta respondió a los cuestionamientos de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, quienes han manifestado inconformidad por la posibilidad de que se investigue quién financia sus movilizaciones.

Al respecto, aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene reuniones periódicas con los colectivos.

“La secretaria de Gobernación atiende cada 15 días a todos los colectivos, inclusive a los colectivos que estuvieron”, afirmó.

También sostuvo que las autoridades trabajan de manera permanente en la localización de personas desaparecidas.

“Trabajan mucho para encontrar a sus familiares. Muchísimo”, dijo.

Comisión de Búsqueda acompañó movilización de madres buscadoras

La mandataria aseguró que, durante la movilización referida, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda estuvo presente para atender directamente a las integrantes de los colectivos.

De acuerdo con Sheinbaum, entre 30 y 50 personas de la comisión participaron en el acompañamiento de las madres buscadoras.

La presidenta señaló, además, que el objetivo fue brindar atención personalizada a quienes acudieron a la manifestación.

“Había cerca de 30 o 50 compañeras y compañeros de la Comisión de Búsqueda para poder atender de manera personal a cada una de las madres”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal rechazó que exista falta de atención hacia los colectivos de búsqueda y sostuvo que las autoridades federales mantienen comunicación permanente con ellos.

“Esta idea que tú quieres decir de que no atendemos, pues no es correcta”, respondió así al cuestionamiento.

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