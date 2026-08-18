Mónica Soto renuncia al Tribunal Electoral

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La magistrada llegó al Tribunal Electoral hace 10 años. Foto: Cuartoscuro

La magistrada Mónica Soto presentó su renuncia ante el Senado de la República para separarse de su cargo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir del próximo 31 de agosto, pese a que su nombramiento concluía originalmente en 2028.

La todavía presidenta del máximo tribunal electoral del país confirmó su decisión durante una conferencia de prensa y envió una carta al Senado en la que señala que busca cerrar una etapa profesional dentro de la institución. La salida anticipada ocurre después de una década de trayectoria dentro del órgano encargado de resolver las controversias electorales más importantes de México.

🚨#AHORA Mónica Soto dejará el TEPJF



La magistrada Mónica Soto, anunció su decisión de presentar su renuncia ante el Senado de la República. pic.twitter.com/J0nk1i8ico — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

Mónica Soto dejará el cargo cuatro años antes de concluir su periodo

En la carta dirigida al Senado, la magistrada explicó que su decisión responde al cierre de un ciclo personal y profesional dentro del Tribunal Electoral, aunque no detalló las razones específicas que la llevaron a presentar su renuncia.

Su salida marcará el fin de una gestión que se desarrolló en un periodo clave para la vida política y electoral del país. Soto llegó al Tribunal Electoral hace 10 años y actualmente ocupa la presidencia de la Sala Superior, la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral en México.

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