¿Quiénes son Mario Zapata y Brenda Flores, mexicanos fallecidos en el sismo de Colombia?

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Mario Zapata y Brenda Flores eran pareja mexicana. Foto: Especial

Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42, eran una pareja de mexicanos que viajó a Colombia para pasar unos días de vacaciones. Ambos fueron reportados como desaparecidos después del sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el 10 de agosto y posteriormente fueron localizados sin vida entre los escombros de un hotel en Pereira.

Mario Zapata y Brenda Flores estaban de vacaciones en Colombia

Mario, de 57 años, y Brenda, de 42, se encontraban hospedados en el Hotel Dibeni, inmueble que colapsó durante el movimiento telúrico.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, el último contacto con ellos ocurrió alrededor de las 7:17 horas del 10 de agosto, pocos minutos antes de que se perdiera la comunicación.

Mariela Zapata habló con sus familiares sobre el vuelo que tomarían de regreso a México. Después de esa conversación, sus seres queridos dejaron de recibir llamadas y mensajes.

La pareja había salido de Monterrey, Nuevo León, el pasado 6 de agosto, con destino a Bogotá. Desde la capital colombiana viajaron por su cuenta hacia Pereira, en el departamento de Risaralda, una de las zonas afectadas por el terremoto.

La familia comenzó entonces una búsqueda para conocer su paradero y confirmar si se encontraban entre las personas afectadas por el terremoto.

Su hija viajó a Colombia para buscarlos

Mariela Zapata, hija de Mario, contó previamente a Unotv.com que durante varios días no existió información sobre el paradero de la pareja.

Entrevista a Mariela Zapata, en Uno TV:

La familia revisó registros de hospitales y albergues, pero no encontró información sobre ellos. Ante la falta de noticias, también difundieron sus fotografías y nombres en redes sociales para solicitar ayuda.

Mariela incluso viajó a Pereira el 16 de agosto para participar en la búsqueda de sus familiares.

Durante esos días, la joven mantuvo la esperanza de encontrarlos con vida, luego de que los equipos de rescate detectaran posibles señales bajo los escombros.

¿Qué pasó con Mario y Brenda tras el sismo?

La Embajada de México en Colombia había informado que daba seguimiento prioritario al caso de los dos mexicanos desaparecidos y mantenía comunicación con sus familiares.

Finalmente, el Gobierno de México confirmó este lunes que dos mexicanos fallecieron a consecuencia del terremoto en Colombia. La Cancillería mantiene contacto con las familias y brinda apoyo.

La información difundida posteriormente señala que Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes fueron localizados en la zona de regaderas del hotel donde se hospedaban, entre los restos del inmueble.

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