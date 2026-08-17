Paz y Somos México entran al reparto de recursos del INE: recibirán 157 millones de pesos cada uno para elecciones de 2027

GENERANDO AUDIO...

INE repartirá financiamiento a partidos y candidaturas. Foto: Cuartoscuro

Los nuevos partidos políticos Paz y Somos México recibirán 157.5 millones de pesos cada uno como parte del financiamiento público federal que distribuirá el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso electoral de 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados.

La asignación forma parte de una bolsa total de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos aprobada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, recursos que serán distribuidos entre partidos nacionales y candidaturas independientes rumbo al próximo proceso electoral.

¿Cuánto recibirán los nuevos partidos?

De acuerdo con el proyecto aprobado, los partidos de reciente creación obtendrán el equivalente al 2% del financiamiento ordinario total.

Esto significa que tanto Paz como Somos México recibirán 157 millones 586 mil 634 pesos cada uno para sus actividades permanentes durante 2027.

Al contar con registro reciente, ambos partidos accederán a una asignación fija, mientras que el resto de los recursos será repartido entre las fuerzas políticas que participaron en la elección federal de 2024.

La mayor parte del dinero será para operación de los partidos

Del total aprobado, 7 mil 879 millones de pesos se destinarán a las actividades ordinarias de los partidos políticos.

La bolsa restante será distribuida entre las fuerzas políticas nacionales con base en la fórmula establecida por la Constitución, que combina un reparto igualitario y otro proporcional según la votación obtenida en la elección de diputaciones federales.

También habrá recursos para campañas

Debido a que en 2027 se renovará únicamente la Cámara de Diputados, el INE contempló una bolsa de 2 mil 363 millones de pesos para actividades de campaña.

Por separado, las candidaturas independientes tendrán acceso a 47.2 millones de pesos, cantidad que será repartida entre quienes logren obtener registro para competir en la elección.

Recursos para capacitación y participación de mujeres

Además del financiamiento ordinario y de campaña, el proyecto contempla recursos para actividades específicas de los partidos políticos.

Asimismo, cada fuerza política deberá destinar al menos 3% de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Los montos aún deberán ser ratificados por el Consejo General del INE antes de entrar en vigor para el ejercicio fiscal de 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.