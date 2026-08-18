Roban cilindro de gas cloro en San Luis Potosí y activan alerta en 6 estados

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Gas cloro es altamente tóxico. Foto: CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta tras el robo de un cilindro con gas cloro en una planta de tratamiento de agua de San Luis Potosí, debido al riesgo que representa para la población en caso de fuga o manipulación inadecuada.

El cilindro pertenece al organismo operador de aguas INTERAPAS y se encontraba resguardado en una planta ubicada en la colonia Lomas los Filtros, en la capital potosina. Hasta el momento, el recipiente no ha sido localizado.

Se registró robo de un cilindro de #GasCloro en San Luis Potosí, #SLP, con capacidad de 65 kilógramos, de color plata con número de serie 717402.



🔺Nivel de #Riesgo: Alto

🔺Tóxico, puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel



🧵Sigue el hilo… pic.twitter.com/ufqQkXVJff — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 17, 2026

Activan alertamiento en varios estados

La alerta fue dirigida a las unidades de Protección Civil de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, estados donde podría llegar a localizarse el cilindro.

Las autoridades catalogaron el incidente como de riesgo alto, ya que el gas cloro es una sustancia tóxica que puede ser mortal si se inhala o si entra en contacto con la piel.

Éstas son las características del cilindro

De acuerdo con la ficha difundida por Protección Civil, el recipiente robado cuenta con las siguientes características:

Capacidad de 65 kilogramos

Color plata

Número de serie 717402

Utilizado para procesos de potabilización de agua

Las autoridades pidieron a la población no manipular el cilindro en caso de localizarlo y reportar de inmediato su ubicación a los servicios de emergencia.

Realizan operativos de búsqueda

Tras el reporte del robo, autoridades estatales y municipales iniciaron recorridos en chatarrerías, lotes baldíos y establecimientos donde pudiera comercializarse el cilindro o el material con el que está fabricado.

También se notificó a corporaciones locales para apoyar en la localización del recipiente y se emitieron recomendaciones preventivas para la población mientras continúan las labores de búsqueda.

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