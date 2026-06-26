En entrevista con Uno TV, ministro en retiro Cossío advierte irregularidades por presiones de la Corte

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El presunto caso de presión del Poder Judicial sobre congresos estatales dado a conocer por Unotv.com, que documentó señalamientos sobre la forma en que se buscaba influir en los procesos legislativos de entidades como Yucatán y Jalisco, sigue dando de qué hablar.

A partir de esta revelación, el tema abrió un debate sobre los alcances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la autonomía de los congresos locales.

Al respecto, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió que cualquier comunicación entre la SCJN y los congresos estatales que ocurra fuera de los procedimientos judiciales sería una práctica “profundamente irregular” y podría poner en riesgo el Estado de derecho.

“Sería profundamente irregular que una comunicación verbal o escrita no tuviera que ver con el proceso o no quedara agregada al expediente judicial”. José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN

Durante la conversación, José Ramón Cossío también abordó el llamado “activismo judicial” y consideró que existe una tendencia en la que la Federación concentra cada vez más facultades, reduciendo el margen de actuación de las entidades federativas.

“Me parece muy riesgoso, porque estamos viviendo, o debiéramos estar viviendo, en un sistema federal, y en ese sistema las entidades federativas deben tener sus propias competencias y sus propias maneras de resolver los problemas”. José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN

Cossío advierte consecuencias para el Estado de derecho

El exintegrante de la SCJN aseguró que permitir actuaciones fuera de los procedimientos legales representa un riesgo porque las decisiones dejarían de estar sujetas a reglas claras y podrían depender de instrucciones emitidas de manera discrecional.

Añadió que esa situación no solo afectaría un caso en particular, sino que implicaría un debilitamiento de los procedimientos que sostienen el Estado de derecho.

“Esto sería verdaderamente preocupante, porque sería el resquebrajamiento, no en abstracto, del Estado de Derecho, sino de los procedimientos constitutivos del Estado de Derecho”. José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN

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