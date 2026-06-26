PAN lanza “Soluciones para México”, su plataforma con 111 propuestas rumbo a 2027

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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este jueves la plataforma “Soluciones para México”, un proyecto integrado por 111 propuestas con el que busca llegar fortalecido a las elecciones de 2027. Entre los principales planteamientos destacan medidas en materia de seguridad, como la creación de una megaprisión y la cadena perpetua para narcopolíticos.

La presentación se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México y reunió a dirigentes, legisladores y gobernadores panistas, entre ellos la mandataria de Chihuahua, Maru Campos. El encargado de exponer el proyecto fue el dirigente nacional del partido, Jorge Romero.

¡Somos #SolucionesParaMéxico! 🇲🇽



Hemos escuchado lo que las familias necesitan para vivir mejor y presentamos propuestas que harán un cambio real en México.



Junto a la ciudadanía, seguimos trabajando por defender nuestra Patria, la familia y la libertad.… pic.twitter.com/nciEa31vUa — Acción Nacional (@AccionNacional) June 26, 2026

PAN propone megaprisión y cadena perpetua para narcopolíticos

Durante el evento, Jorge Romero aseguró que el principal problema del país es el crimen organizado y quienes, dijo, mantienen vínculos con grupos delictivos.

El líder panista afirmó que el partido no se considera enemigo del Gobierno federal, sino que busca presentar alternativas para atender los principales problemas del país. En ese contexto, señaló que las propuestas están enfocadas en combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones.

Entre las iniciativas presentadas sobresalen la construcción de una megaprisión y el impulso de la cadena perpetua para narcopolíticos, como parte de la estrategia de seguridad que Acción Nacional plantea rumbo a los próximos comicios.

¡Bienvenidos a #SolucionesParaMéxico! 🙌🏻💙



En @AccionNacional creemos que México necesita soluciones, no pretextos. Por eso trabajamos todos los días con propuestas para defender a las familias mexicanas y construir un mejor futuro.#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/4uJZKYjg8J — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 26, 2026

Las 111 propuestas incluyen economía, salud e inversión

Además de las acciones en materia de seguridad, el documento contempla propuestas relacionadas con economía, salud, inversión y programas sociales.

De acuerdo con los dirigentes del partido, el objetivo es recuperar políticas públicas que, aseguran, fueron eliminadas durante los últimos años y plantear alternativas para enfrentar los retos del país.

La plataforma denominada “Soluciones para México” será la base de la estrategia política del PAN de cara a las elecciones de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de elección popular.

El partido informó que continuará presentando el contenido de las distintas propuestas durante los próximos meses como parte de su agenda rumbo al proceso electoral.

México merece volver a creer.



Hoy presentamos un proyecto de nación con soluciones para recuperar la seguridad, fortalecer la economía, garantizar una mejor salud y educación, y construir el futuro que las familias mexicanas merecen.



Porque un mejor país no se improvisa: se… pic.twitter.com/s0MqXtFAGe — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 26, 2026

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