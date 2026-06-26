PAN lanza “Soluciones para México”, su plataforma con 111 propuestas rumbo a 2027
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este jueves la plataforma “Soluciones para México”, un proyecto integrado por 111 propuestas con el que busca llegar fortalecido a las elecciones de 2027. Entre los principales planteamientos destacan medidas en materia de seguridad, como la creación de una megaprisión y la cadena perpetua para narcopolíticos.
La presentación se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México y reunió a dirigentes, legisladores y gobernadores panistas, entre ellos la mandataria de Chihuahua, Maru Campos. El encargado de exponer el proyecto fue el dirigente nacional del partido, Jorge Romero.
PAN propone megaprisión y cadena perpetua para narcopolíticos
Durante el evento, Jorge Romero aseguró que el principal problema del país es el crimen organizado y quienes, dijo, mantienen vínculos con grupos delictivos.
El líder panista afirmó que el partido no se considera enemigo del Gobierno federal, sino que busca presentar alternativas para atender los principales problemas del país. En ese contexto, señaló que las propuestas están enfocadas en combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones.
Entre las iniciativas presentadas sobresalen la construcción de una megaprisión y el impulso de la cadena perpetua para narcopolíticos, como parte de la estrategia de seguridad que Acción Nacional plantea rumbo a los próximos comicios.
Las 111 propuestas incluyen economía, salud e inversión
Además de las acciones en materia de seguridad, el documento contempla propuestas relacionadas con economía, salud, inversión y programas sociales.
De acuerdo con los dirigentes del partido, el objetivo es recuperar políticas públicas que, aseguran, fueron eliminadas durante los últimos años y plantear alternativas para enfrentar los retos del país.
La plataforma denominada “Soluciones para México” será la base de la estrategia política del PAN de cara a las elecciones de 2027, cuando se renovarán diversos cargos de elección popular.
El partido informó que continuará presentando el contenido de las distintas propuestas durante los próximos meses como parte de su agenda rumbo al proceso electoral.
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