INE aprueba a Somos México y PAZ como partidos políticos y niega el registro a otros dos

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INE aprueba a Somos México y Partido PAZ como partidos. FOTO: Getty

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el registro como partidos políticos nacionales de Construyendo Sociedades de Paz, A.C. y Personas Sumando en 2025, A.C., organizaciones que podrán participar en las elecciones intermedias de 2027. La decisión fue aprobada durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo General.

Por el contrario, el INE negó el registro a México Tiene Vida A.C. y Que Siga la Democracia, luego de detectar diversas irregularidades relacionadas con sus solicitudes, entre ellas problemas en los informes de ingresos y gastos, documentación de afiliaciones y otras faltas señaladas por la autoridad electoral.

INE aprueba 2 registros y niega otros 2

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por votación unánime el registro de Construyendo Sociedades de Paz, A.C., que participará bajo el nombre de Partido PAZ, así como de Personas Sumando en 2025, A.C., que lo hará como Somos México.

“Implica respetar la Constitución y la Ley, conducirse con transparencia, organizarse democráticamente, garantizar la paridad y la participación de las mujeres, rendir cuentas sobre los recursos públicos y privados que administren”. Guadalupe Taddei | Consejera presidenta INE

En el caso de Somos México, deberá cambiar su emblema y colores, pues el Consejo concluyó que el nombre “constituye una expresión que no es neutral”.

Con este aval, ambas organizaciones obtienen el registro como partidos políticos nacionales y podrán competir en las elecciones intermedias de 2027, de acuerdo con lo aprobado por el órgano electoral.

En la misma sesión, el Consejo General rechazó las solicitudes de México Tiene Vida A.C. y Que Siga la Democracia.

“México tiene vida, esta organización fue sancionada en los procedimientos ordinarios sancionadores que aprobamos en la sesión que terminamos y ahí fue multado por ofrecer dinero a una funcionaria pública del INE… También se sancionó por detectar más de cinco mil inconsistencias en afiliaciones”. “Si las aportaciones efectuadas por cuatro personas físicas efectivamente provienen de su patrimonio por un monto total de tres millones 721 mil pesos”. Norma de la Cruz | Consejera electoral INE

De acuerdo con el INE, la negativa se debió a diversas irregularidades detectadas durante la revisión de sus expedientes. Entre ellas se encuentran inconsistencias en los informes de ingresos y gastos, falsificación de documentación en los procesos de afiliación, participación de ministros de culto en sus asambleas e incluso un intento de soborno a una funcionaria del organismo electoral.

La resolución define qué organizaciones contarán con registro como partidos políticos nacionales rumbo al proceso electoral intermedio de 2027, conforme a lo aprobado por el Consejo General del INE.

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