Nuevo apagón deja sin luz al sureste; CFE reporta fallas en tres estados

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Se afectó parcialmente el suministro de luz en Yucatán, QRoo y Chiapas.

Un nuevo apagón dejó sin energía eléctrica la noche de este lunes 31 de agosto a habitantes de distintas zonas de Mérida y de varios municipios de Yucatán, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales. Las interrupciones comenzaron a notificarse desde diferentes puntos del estado y algunas zonas permanecieron sin servicio durante varias horas.

En Mérida, usuarios señalaron que el suministro eléctrico se interrumpió alrededor de las 19:00 horas. La falla ocurrió durante una jornada de altas temperaturas en Yucatán, donde se tenían previstas máximas de entre 36 y 42 grados Celsius en el interior del estado.

CFE reporta afectaciones de luz en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se registró una afectación parcial en el suministro de energía eléctrica en zonas de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. De acuerdo con la empresa, el incidente estuvo relacionado con la desconexión de dos líneas de transmisión.

Personal de la CFE comenzó maniobras para recuperar el servicio lo antes posible. La empresa también señaló que estableció comunicación con los gobiernos de los estados afectados para atender el evento.

Hasta el momento, la Comisión no dio a conocer el número de usuarios que resultaron afectados ni detalló las zonas específicas donde ocurrieron las interrupciones del servicio eléctrico.

#CFEInforma



Derivado de la desconexión de dos lineas de transmision se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad… — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Apagones en Mérida se han registrado durante agosto

Los problemas en el suministro eléctrico no son un hecho aislado en Mérida. Durante agosto se han registrado diversos apagones en la capital yucateca, algunos de los cuales han generado protestas y bloqueos de calles por parte de habitantes afectados.

En esta ocasión, los nuevos reportes surgieron la noche del lunes desde distintos puntos de Mérida y otros municipios de Yucatán, mientras la CFE confirmó afectaciones parciales en tres estados del sureste del país.

CFE realiza maniobras para restablecer el suministro eléctrico

La CFE indicó que su personal continuaba con las maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro eléctrico a la brevedad.

La Comisión señaló que los avances sobre la recuperación del servicio serían dados a conocer mediante sus canales institucionales.

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