Paso a paso: cómo acceder a los más de 2 mil lugares que abrió la UNAM tras el examen de control y quiénes pueden hacerlo

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Se dará prioridad a aspirantes con puntajes altos. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que abrirá 2 mil 24 lugares adicionales en licenciatura para aspirantes que presentaron el examen de control y no fueron seleccionados en la carrera de su preferencia.

Con esta medida, la institución busca ofrecer una nueva oportunidad de ingreso a quienes participaron en el proceso de admisión y obtuvieron resultados que les permiten competir por alguno de los espacios vacantes disponibles.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control, pero no lograron ingresar a la licenciatura que eligieron originalmente.

La UNAM informó que los espacios disponibles corresponden a 66 programas de licenciatura distribuidos en las cuatro áreas del conocimiento.

Paso a paso para registrarte

Las personas interesadas deberán realizar el trámite a través del portal:

www.tusegundaopcion.unam.mx

El proceso consiste en:

Ingresar al sitio web. Capturar el folio y contraseña utilizados durante el concurso de selección. Consultar la oferta de carreras disponibles. Elegir hasta tres opciones de licenciatura, ordenándolas de acuerdo con su preferencia. Confirmar el registro dentro del periodo establecido por la Universidad.

La asignación de lugares se realizará con base en el número de aciertos obtenidos en el examen de control, hasta agotar los espacios disponibles.

Fechas clave de la convocatoria

La UNAM estableció el siguiente calendario:

Inicio de registro: 31 de agosto a las 10:00 horas.

31 de agosto a las 10:00 horas. Cierre de registro: 4 de septiembre a las 12:00 horas.

4 de septiembre a las 12:00 horas. Publicación de resultados: 4 de septiembre a las 18:00 horas.

4 de septiembre a las 18:00 horas. Descarga de documentos de inscripción: 5 de septiembre a partir de las 10:00 horas en Mi Sitio.

¿Cómo se asignarán los lugares?

La Universidad precisó que las vacantes se distribuirán de acuerdo con el puntaje obtenido por cada aspirante en el examen.

Esto significa que quienes hayan conseguido un mayor número de aciertos tendrán prioridad para acceder a las opciones seleccionadas, siempre y cuando todavía existan lugares disponibles en cada programa académico.

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