Segundo Informe de Gobierno: así operarán escuelas, bancos y trabajos el 1 de septiembre

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Actividades normales el 1 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

El martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su Segundo Informe de Gobierno. Ante la fecha, surgen dudas sobre si será día festivo, habrá clases o si los bancos operarán con normalidad. En Unotv.com te explicamos.

¿El 1 de septiembre será festivo?

La respuesta rápida es no. El 1 de septiembre no es considerado como día festivo en México. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la fecha no es considerada como un día de descanso obligatorio, por lo que se esperan actividades normales por parte de los trabajadores sin que éstas impliquen un pago extra por su realización.

En el artículo 74 de la ley se hace referencia a las fechas que se tienen marcadas como días de descanso obligatorio y el 1 de septiembre no aparece en ese listado.

De acuerdo con las fechas autorizadas por las autoridades son:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Habrá clases 1 de septiembre?

En el caso de los miles de estudiantes que este 31 de agosto iniciaron el Ciclo Escolar 2026-2027, la respuesta es sí, habrá clases con normalidad.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 1 de septiembre no se encuentra marcado como sin actividades escolares. Por ende, las aulas recibirán a los alumnos de educación básica.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Los bancos operarán en horario normal el 1 de septiembre

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la operación de los bancos se mantendrá de manera cotidiana el 1 de septiembre, día del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Calendario con los días inhábiles 2026 de entidades financieras. Foto: CNBV

El calendario indica que el único festivo en donde las operaciones en sucursales se detendrán será el miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia.

Incluso, se espera que la pensión de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se entregue el 1 de septiembre por tratarse del primer día hábil del mes.

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