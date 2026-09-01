INE estrena nuevo Código de Conducta: éstas son las reglas para su personal

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Foto: AFP

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo Código de Conducta para las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre los temas que contiene el documento y que deberán observar los trabajadores del Instituto destacan: atención a la ciudadanía, uso de recursos públicos, el manejo de información, conflictos de interés y rendición de cuentas, entre otros.

El nuevo Código fue aprobado por la Junta General Ejecutiva el 27 de julio de 2026 y abroga el Código de Conducta que había sido aprobado el 31 de octubre de 2019.

¿Qué establece el nuevo Código de Conducta del INE?

El documento señala que su objetivo es servir como instrumento para que las personas servidoras públicas del INE apliquen los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética del Instituto.

Entre los principios que deberán observar se hallan legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, rendición de cuentas y competencia por mérito.

También incluye principios como accesibilidad y ajustes razonables, derechos humanos, inclusión y respeto a la diversidad, independencia, máxima publicidad, paridad de género, pluralismo, rendición de cuentas y solidaridad social.

El Código aplica de manera general a las personas servidoras públicas del Instituto, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. También establece que será un referente ético para personas prestadoras de servicio social, prácticas profesionales, proveedores y otras personas que tengan una relación o vínculo con el INE.

Éstas son algunas de las reglas que deberá seguir el personal del INE

El artículo 10 establece normas de conducta para fomentar la integridad. Entre ellas, las personas servidoras públicas deberán:

Promover un servicio eficiente, profesional, cordial, no discriminatorio y orientado al interés público

Comunicarse de manera clara, directa y respetuosa, evitando lenguaje ofensivo, abusivo o sexista

Atender y orientar a cualquier persona de manera imparcial, profesional, eficaz, oportuna y respetuosa

Promover la colaboración propiciando el trabajo en equipo

Dar atención pronta a los asuntos relacionados con su empleo, cargo o comisión

Utilizar de manera responsable los recursos financieros y materiales que tengan asignados

que tengan asignados Usar adecuadamente los recursos informáticos y tecnológicos y cumplir con las políticas de seguridad informática del Instituto

Resguardar la documentación y la información bajo su responsabilidad

Proteger la información confidencial o reservada y los datos personales

Informar a su superior jerárquico cuando exista una situación que pudiera representar un conflicto de interés

Tomar decisiones sin que influyan prejuicios personales, ideológicos, sociales o culturales

Informar al área competente sobre posibles actos de corrupción, acoso, hostigamiento, discriminación, vandalismo u otras conductas que afecten el servicio público o el patrimonio institucional

Fomentar un ambiente laboral cordial y respetuoso

Garantizar, dentro del ámbito de sus funciones, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

Repudiar, combatir y difundir actos de corrupción, discriminación o vandalismo que afecte el servicio público o patrimonio institucional

¿De qué deberán abstenerse las personas servidoras públicas del INE?

El Código también enumera conductas de las que el personal deberá abstenerse.

Entre ellas está aceptar regalos, dádivas, beneficios o estímulos que pudieran influir o aparentar influir en el desempeño de sus funciones o en la toma de decisiones propias o de otras personas servidoras públicas.

También deberán abstenerse de involucrarse en situaciones que pudieran representar un conflicto de interés y de recibir remuneraciones, compensaciones o beneficios por servicios incompatibles con su empleo, cargo o comisión.

El documento señala además que no deberán utilizar los bienes, servicios y programas del Instituto para fines personales, partidistas, electorales o distintos al servicio público del INE.

Tampoco deberán ocultar información y documentación pública en archivos personales, alterar o eliminar deliberadamente información generada durante el ejercicio de sus funciones ni retrasar de manera negligente las actividades relacionadas con la atención al público.

¿Qué dice el Código sobre las redes sociales personales?

El nuevo ordenamiento incluye una regla específica sobre redes sociales personales.

Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de emitir expresiones o difundir contenidos en redes sociales personales que comprometan la neutralidad, imparcialidad o imagen institucional, o que generen la apariencia de un conflicto de interés.

El Código también establece que deberán abstenerse de difundir, compartir o publicar imágenes, documentos o cualquier otro contenido que revele información o documentación oficial resguardada al interior de las instalaciones del Instituto o que comprometa las obligaciones de confidencialidad.

#BoletínINE 📄| Expide Junta General Ejecutiva el Código de Conducta del #INE 📓



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Protección de datos y uso ético de inteligencia artificial

Entre las reglas de integridad que deberán observar las personas servidoras públicas se encuentran las relacionadas con el uso ético de la información y la protección de datos, así como el uso ético de la inteligencia artificial.

El Código también contempla reglas sobre actuación pública, administración y uso de recursos públicos, ambiente de control, conflictos de interés, contrataciones públicas, control interno, procedimientos administrativos, recursos humanos, trámites y servicios, lenguaje incluyente y no sexista, prevención de conductas de violencia y acoso y ambiente laboral respetuoso.

¿Qué pasa si alguien tiene dudas sobre el Código?

El Comité de Ética del INE será la instancia encargada de orientar y promover el cumplimiento del Código.

Las consultas relacionadas con su emisión, aplicación, cumplimiento, alcances o estándares de comportamiento podrán plantearse ante dicho Comité, conforme a los procedimientos establecidos.

En caso de advertirse posibles infracciones a las obligaciones del personal, estas podrán denunciarse mediante el procedimiento laboral sancionador o el de responsabilidades administrativas, según corresponda a la naturaleza de la falta.

El propio Código aclara que su observancia no sustituye los procedimientos de responsabilidad administrativa, laboral, penal o de cualquier otra naturaleza previstos en las normas aplicables.

El nuevo Código abroga al de 2019

El nuevo Código de Conducta entra en vigor al día hábil siguiente de su aprobación y permanecerá vigente hasta que se emitan nuevas disposiciones en la materia, de acuerdo con lo publicado en el DOF.

Con su entrada en vigor, se abroga el Código de Conducta aprobado por la Junta General Ejecutiva el 31 de octubre de 2019, mediante el acuerdo INE/JGE193/2019.

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