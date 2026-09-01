Vandalismo provocó apagón en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas; CFE restablece servicio al 100%

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Foto: @CFEmx

Actos de vandalismo en infraestructura de alta tensión provocaron el apagón que afectó regiones de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, informó este 1 de septiembre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que logró restablecer al 100% el suministro eléctrico tras reparar y energizar dos líneas dañadas.

De acuerdo con la CFE, la interrupción ocurrió debido a la salida de operación de dos líneas de alta tensión, luego de actos de vandalismo contra estructuras de transmisión de energía.

Personal especializado de la Comisión realizó labores para reparar los daños registrados en ambas líneas y recuperar el servicio para los usuarios afectados.

#CFEInforma



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.… pic.twitter.com/OQoXlt3rB1 — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

CFE restablece al 100% el servicio tras apagón

La Comisión informó que, mediante labores inmediatas e ininterrumpidas, logró recuperar el suministro eléctrico para el 100% de los usuarios afectados en algunas regiones de los cuatro estados.

Una vez reparados los daños, las dos líneas afectadas fueron energizadas en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía.

Con ello, el servicio quedó restablecido para los usuarios afectados en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

¿Qué provocó el apagón en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas?

La CFE atribuyó la salida de operación de las líneas de alta tensión a actos de vandalismo contra su infraestructura.

Tras lo ocurrido, se desarrollarán peritajes e investigaciones para identificar a los responsables de los daños ocasionados a las estructuras de alta tensión de 400 kV.

La Comisión señaló que continuará respondiendo de manera inmediata ante cualquier eventualidad relacionada con su infraestructura.

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