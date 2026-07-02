CFE: estos son los casos en los que debes cambiar el titular del recibo de luz

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¿Cuándo debes cambiar el nombre en el recibo de la luz? Getty | Cuartoscuro

Cambiar el titular del recibo de luz de la CFE es un trámite gratuito que puede evitar problemas relacionados con adeudos, reportes del servicio o gestiones administrativas. En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda actualizar la titularidad cuando cambia la persona responsable del suministro eléctrico en un domicilio.

Mantener actualizado el nombre del responsable del servicio facilita los trámites relacionados con el contrato de electricidad y evita que los recibos permanezcan a nombre de una persona que ya no habita el inmueble o que dejó de ser responsable de los pagos.

¿Cuándo debes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE?

La CFE señala que el cambio de titular del recibo de luz debe realizarse cuando existe una modificación en la persona responsable del servicio.

Los casos más comunes son:

Compra o venta de una vivienda.

Renta de un inmueble cuando el inquilino asumirá el pago del servicio.

Fallecimiento del titular anterior.

Divorcio o separación, cuando una persona permanece en el domicilio.

Cambio del responsable del pago, aunque no exista una modificación en la propiedad del inmueble.

De acuerdo con la CFE, no realizar este trámite puede ocasionar que los recibos de luz continúen a nombre de un tercero, además de generar complicaciones si existen adeudos asociados al domicilio o si es necesario realizar algún trámite relacionado con el servicio eléctrico.

Requisitos para cambiar el titular del recibo de luz

Para solicitar el cambio de titular del recibo de luz, la CFE solicita presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente del nuevo titular, como credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.

del nuevo titular, como credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

con una antigüedad no mayor a tres meses. Número de servicio de la CFE .

. Documento que acredite la posesión o el uso del inmueble, como contrato de arrendamiento, escritura o contrato de compraventa, según corresponda.

Contar con la documentación completa permite que la solicitud pueda ser procesada conforme a los requisitos establecidos por la empresa.

¿Cómo hacer el cambio de titular del recibo de luz?

La CFE ofrece dos alternativas para realizar el cambio de titular del recibo de luz.

Trámite presencial

Las personas interesadas pueden acudir a una oficina comercial de la CFE, donde deberán solicitar el formato para el cambio de titularidad y entregar la documentación requerida.

El personal revisará la información y dará seguimiento a la solicitud conforme al procedimiento correspondiente.

Trámite en línea

También es posible realizar el trámite a través del portal oficial de la CFE.

Para ello, el usuario debe:

Ingresar al portal oficial de la CFE. Seleccionar la opción “Cambio de titularidad”. Capturar los datos del nuevo responsable del servicio. Adjuntar la documentación solicitada. Enviar la solicitud.

Una vez concluido el proceso, la CFE enviará una confirmación por correo electrónico en un plazo estimado de tres a cinco días hábiles.

¿Por qué es importante actualizar el titular del recibo de luz?

Realizar el cambio de titular del recibo de luz permite que la persona responsable del servicio quede registrada correctamente ante la CFE.

De esta manera, quien aparece como titular podrá gestionar reportes relacionados con el suministro eléctrico, realizar trámites administrativos y asumir formalmente las obligaciones derivadas del contrato del servicio.

Además, mantener actualizada la titularidad ayuda a evitar inconvenientes cuando existen cambios de propietario, nuevos contratos de arrendamiento o modificaciones en la responsabilidad del pago del consumo eléctrico.

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